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Слава Рабинович
Слава Рабинович
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Что намешано в чане неоготического путинского ада

2.6т

Я долго думал, в чём может заключаться реальная тёмная готика во всей этой истории – истории Скрипалей, "Новичка", "солсберецких" Александра Петрова и Руслана Боширова, Маргариты Симоньян, ГРУ, Путина… В чём же заключается реально тёмный готический ад?

В том, что Руслан Боширов, a.k.a. полковник ГРУ Анатолий Чепига, также служил головорезом в Чечне, участвовал в т.н. "эвакуации" (т.е. похищении) Януковича и, возможно, участвовал в захвате здания Совета министров Крыма.

Помните, как няша Медведев говорил про компот? Вот прямо здесь вот намешан готический кисель, компот и винегрет в одном чане неоготического путинского ада.

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Потакание российской наглости

Кстати, посчитайте, сколько статей действующего УК РФ "висит" на этих "героях России".

"Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня, пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации. <…> Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас". – © Владимир Путин, публично, на телекамеру.

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Автор
Слава РабиновичСлава Рабинович
Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Славы Рабиновича
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