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Илья Пономарев
Илья Пономарев
Экс-депутат Госдумы Все статьи автора

Российские олигархи оказались в зоне риска

1.3т

Роман Абрамович давно старался дистанцироваться от России. На мой взгляд, он один из самых разумных и взвешенных российских олигархов. Причем он всегда отличался от остальных тем, что он "про деньги". Роману Аркадьевичу не доставляет какого-то удовольствия, как отдельным его товарищам, принимать участие в политической жизни. Но в силу обстоятельств того, как он стал богатым человеком (через Березовского и близость к семье Ельцина) – для него всегда было сложной задачей, с одной стороны не поссориться с Кремлем, с другой – максимально дистанцироваться, чтобы не стать заложником политической ситуации и чтобы его не беспокоили разными финансовыми просьбами, типа выкупа телеканалов и закрытия проблемных для власти социальных вопросов. Из-за этого он при первой возможности даже продал свой главный актив "Сибнефть" Газпрому.

Насколько мне известно, у Абрамовича некоторое время были планы полностью уйти из России, он сложил полномочия губернатора Чукотки и проинвестировал в футбольный клуб "Челси", что было пропуском в западную жизнь. Но все-таки из Кремля его уговорили остаться в России в угольном бизнесе, который имеет значительные социальные нагрузки. Это было предложение, от которого нельзя было отказаться. Абрамович согласился, но свой основной центр жизни все равно перенес в Лондон.

Однако это было до войны с Украины. Зато сейчас, когда отношения между Россией и Великобританией резко напряглись, там стало рискованно находиться, так как в любой момент могут быть неприятности – вплоть до ареста счетов и национализации активов. Так что это весьма логично, что Абрамович переключился на ту юрисдикцию, которая является более безопасной – Израиль. Роман Абрамович еврей, а Израиль своих граждан никому не выдает и всячески их защищает по национальному признаку.

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Не думаю, что кто-то из британского руководства прямо позвонил Роману Аркадиевичу и сказал: "А не переехать ли вам в Израиль?". Атмосфера такая, что любой разумный человек понимает, что есть совершенно конкретные риски для богатых россиян, засветившихся рядом с российским президентом, для их дальнейшей жизни в Великобритании.

Кто может быть следующим? Самый очевидный кандидат – это Михаил Фридман, который тоже живет в Великобритании и тоже является уязвимым. Есть серьезные активы у Игоря Шувалова и Алишера Усманова, но сами они не живут в Великобритании. Есть люди, которые там живут, типа Михаила Ходорковского, Андрея Бородина или Михаила Слободина. Но у последних как раз проблемы с нынешними российскими властями, но вряд ли они будут попадать под какое-то особое преследование.

А вот на месте Фридмана я бы задумался. Может, ему стоит вспомнить про свою историческую родину – город Львов?

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Автор
Илья ПономаревИлья Пономарев
Тема
Санкции против России
Персоны
Роман АбрамовичВладимир Путин
Место
Россия
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