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ЧП с гигантским доком в Мурманске: появились жуткие подробности

8.9тЧитать материал на украинском

В результате ЧП с крупнейшим в мире плавучим доком ПД-50 в Мурманске (Россия) пострадало четыре человека, еще один пропал без вести.

Как сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун в Instagram, двое работников были обслужены амбулаторно.

"Двое человек находятся в областных медучреждениях - в Севрыбе и городской больнице. К сожалению, один человек до сих пор не найден", - добавила она.

Ковтун подчеркнула, что о причинах ЧП пока говорить рано, по состоянию на 9 утра были назначены работы аварийно-спасательных и водолазных групп Северного флота.

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"Выводы будут делать следственные органы", - заключила она.

По ситуации с пострадавшими в результате ЧП в доке 82-го СРЗ. Двое пострадавших обслужены амбулаторно. Двое человек находятся в областных медучреждениях - в Севрыбе и городской больнице. К сожалению, один человек до сих пор не найден. О причинах ЧП пока говорить рано. На 9 утра назначены работы аварийно-спасательных и водолазных групп Северного флота. Выводы будут делать следственные органы. Док в 3.30 утра был полностью затоплен. "Адмирал Кузнецов" на буксире выведен из дока на безопасное расстояние.

Публикация от Марина Ковтун (@kovtunmurman)

ПД-50 — один из крупнейших плавучих доков в мире, построен в 1980 году в Швеции по заказу советского ВМФ. Его длина — 330 метров, ширина — 67 метров, грузоподъемность — 80 тысяч тонн.

ЧП с гигантским доком в Мурманске: появились жуткие подробности

Предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе "Адмирала Кузнецова" и тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России похвастались ядерным авианосцем "Шторм", но эксперты тут же разгромили его.

Место
РоссияМурманск
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Одно из типичных проявлений лишней хромосомы - рукожопие
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