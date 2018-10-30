ЧП с гигантским доком в Мурманске: появились жуткие подробности

В результате ЧП с крупнейшим в мире плавучим доком ПД-50 в Мурманске (Россия) пострадало четыре человека, еще один пропал без вести.
Как сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун в Instagram, двое работников были обслужены амбулаторно.
"Двое человек находятся в областных медучреждениях - в Севрыбе и городской больнице. К сожалению, один человек до сих пор не найден", - добавила она.
Ковтун подчеркнула, что о причинах ЧП пока говорить рано, по состоянию на 9 утра были назначены работы аварийно-спасательных и водолазных групп Северного флота.
"Выводы будут делать следственные органы", - заключила она.
По ситуации с пострадавшими в результате ЧП в доке 82-го СРЗ. Двое пострадавших обслужены амбулаторно. Двое человек находятся в областных медучреждениях - в Севрыбе и городской больнице. К сожалению, один человек до сих пор не найден. О причинах ЧП пока говорить рано. На 9 утра назначены работы аварийно-спасательных и водолазных групп Северного флота. Выводы будут делать следственные органы. Док в 3.30 утра был полностью затоплен. "Адмирал Кузнецов" на буксире выведен из дока на безопасное расстояние.
ПД-50 — один из крупнейших плавучих доков в мире, построен в 1980 году в Швеции по заказу советского ВМФ. Его длина — 330 метров, ширина — 67 метров, грузоподъемность — 80 тысяч тонн.
Предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе "Адмирала Кузнецова" и тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России похвастались ядерным авианосцем "Шторм", но эксперты тут же разгромили его.