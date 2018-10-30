ЧП с гигантским доком в Мурманске: появились жуткие подробности

В результате ЧП с крупнейшим в мире плавучим доком ПД-50 в Мурманске (Россия) пострадало четыре человека, еще один пропал без вести.

Как сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун в Instagram, двое работников были обслужены амбулаторно.

"Двое человек находятся в областных медучреждениях - в Севрыбе и городской больнице. К сожалению, один человек до сих пор не найден", - добавила она.

Ковтун подчеркнула, что о причинах ЧП пока говорить рано, по состоянию на 9 утра были назначены работы аварийно-спасательных и водолазных групп Северного флота.

"Выводы будут делать следственные органы", - заключила она.

ПД-50 — один из крупнейших плавучих доков в мире, построен в 1980 году в Швеции по заказу советского ВМФ. Его длина — 330 метров, ширина — 67 метров, грузоподъемность — 80 тысяч тонн.

Предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе "Адмирала Кузнецова" и тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России похвастались ядерным авианосцем "Шторм", но эксперты тут же разгромили его.