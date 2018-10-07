Олег Сенцов прекратил голодовку. Из-за официальной угрозы немедленного начала принудительного кормления.
Принудительное кормление – это насильственное кормление через зонд, в нос или в рот. Это запрещено Европейской конвенцией по правам человека, которая ратифицирована Российской Федерацией. Часть 3 – запрет пыток, статья 5 – право на свободу и личную неприкосновенность. На всё это путинская Россия наплевала.
Когда-то именно так пытали академика Сахарова – именно принудительным кормлением, во время его голодовок.
"В ноябре 1984 года я переслал (не буду рассказывать как) письмо к Александрову в Президиум АН, в котором просил о помощи в деле поездки Люси. Я описывал пережитое во время насильственного кормления. В заключение я писал, что являюсь единственным академиком, жена которого подвергается массированной бессовестной клевете в печати, беззаконно осуждена как уголовная преступница за действия, которые она совершала в качестве моей жены по моему полномочию, и за действия, которых она вообще не совершала, лишена возможности увидеть близких, лишена медицинской помощи.
Я писал, что я не хочу принимать участие во всемирном обмане и прошу считать мое письмо заявлением о выходе из АН, если моя просьба не будет удовлетворена (первонач. срок 1 марта, затем изменил на 10 мая). 16 апр. 1985 я начал новую голодовку. 21 меня насильственно госпитализировали – вновь в б-цу им. Семашко. Люся расскажет, как проходила эта (и другие) госпитализация. С этого дня и до 11 июля я подвергался принуд. кормлению. Часто (не всегда) в этот и последующий “заходы” мое сопротивление носило символический характер. Иногда кормление было крайне мучительным. Меня связывали, мучительно – до синяков – надавливали на мышцы лица, раскрывали рот ложкой и вливали еду второй ложкой, зажимая нос руками или зажимом. Я неизменно отказывался от еды, если “кормящая бригада” приходила не в полном составе (или если я находился вне палаты – но дважды меня затаскивали в палату насильно с помощью гебистов).
Во время принуд. кормления мой вес постоянно падал. Норма моего веса 77–80 кг. Нач. вес в апреле – 64 кг 300 г. При выписке 11 июля 65 кг 800 г. Миним. вес при втором заходе – 62 кг 800 г (13 авг. ). Начиная с этого дня мне стали делать подкожные – в бедра обеих ног – и внутривенные вливания р-ра глюкозы и белковых препаратов (аминокровина, гидролизина, альбумина). Подкожных влив. было 15, а внутривенных 10. Объем вливаний был очень большим, ноги вздувались как подушки и болели…".
Олег Сенцов прекратил 145-дневную голодовку перед неизбежностью принудительного кормления, но это не значит, что он сдался. И мы не должны сдаваться. Олег Сенцов – герой. И он, и мы – мы все – должны бороться. Бороться за его освобождение, за освобождение всех политических заключённых, за освобождение России от Путина и его ОПГ.
Империя Зла жива. При НКВДшнике Путине по-другому быть и не могло.
НКВДшники Путин, Патрушев, Иванов и Ко. – наследники садистов и палачей, и сами садисты и палачи.
Для Гааги Для Тюрьмы Для Люстрации: террор путинской ОПГ.
Незаконные задержания, избиения, аресты, пытки и осуждения граждан. Неправовые законы. Демонтаж конституционного строя.
Целая гроздь тяжких статей УК РФ плачет по путинской ОПГ.
И путинская ОПГ не должна будет удивляться, когда её членов будут вешать на столбах.
Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.