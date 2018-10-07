Олег Сенцов прекратил голодовку. Из-за официальной угрозы немедленного начала принудительного кормления.

Принудительное кормление – это насильственное кормление через зонд, в нос или в рот. Это запрещено Европейской конвенцией по правам человека, которая ратифицирована Российской Федерацией. Часть 3 – запрет пыток, статья 5 – право на свободу и личную неприкосновенность. На всё это путинская Россия наплевала.

Когда-то именно так пытали академика Сахарова – именно принудительным кормлением, во время его голодовок.

"В ноябре 1984 года я переслал (не буду рассказывать как) письмо к Александрову в Президиум АН, в котором просил о помощи в деле поездки Люси. Я описывал пережитое во время насильственного кормления. В заключение я писал, что являюсь единственным академиком, жена которого подвергается массированной бессовестной клевете в печати, беззаконно осуждена как уголовная преступница за действия, которые она совершала в качестве моей жены по моему полномочию, и за действия, которых она вообще не совершала, лишена возможности увидеть близких, лишена медицинской помощи.

Новости Олег Сенцов скоро окажется на свободе

Я писал, что я не хочу принимать участие во всемирном обмане и прошу считать мое письмо заявлением о выходе из АН, если моя просьба не будет удовлетворена (первонач. срок 1 марта, затем изменил на 10 мая). 16 апр. 1985 я начал новую голодовку. 21 меня насильственно госпитализировали – вновь в б-цу им. Семашко. Люся расскажет, как проходила эта (и другие) госпитализация. С этого дня и до 11 июля я подвергался принуд. кормлению. Часто (не всегда) в этот и последующий “заходы” мое сопротивление носило символический характер. Иногда кормление было крайне мучительным. Меня связывали, мучительно – до синяков – надавливали на мышцы лица, раскрывали рот ложкой и вливали еду второй ложкой, зажимая нос руками или зажимом. Я неизменно отказывался от еды, если “кормящая бригада” приходила не в полном составе (или если я находился вне палаты – но дважды меня затаскивали в палату насильно с помощью гебистов).

Во время принуд. кормления мой вес постоянно падал. Норма моего веса 77–80 кг. Нач. вес в апреле – 64 кг 300 г. При выписке 11 июля 65 кг 800 г. Миним. вес при втором заходе – 62 кг 800 г (13 авг. ). Начиная с этого дня мне стали делать подкожные – в бедра обеих ног – и внутривенные вливания р-ра глюкозы и белковых препаратов (аминокровина, гидролизина, альбумина). Подкожных влив. было 15, а внутривенных 10. Объем вливаний был очень большим, ноги вздувались как подушки и болели…".

Олег Сенцов прекратил 145-дневную голодовку перед неизбежностью принудительного кормления, но это не значит, что он сдался. И мы не должны сдаваться. Олег Сенцов – герой. И он, и мы – мы все – должны бороться. Бороться за его освобождение, за освобождение всех политических заключённых, за освобождение России от Путина и его ОПГ.

Империя Зла жива. При НКВДшнике Путине по-другому быть и не могло.

НКВДшники Путин, Патрушев, Иванов и Ко. – наследники садистов и палачей, и сами садисты и палачи.

Для Гааги Для Тюрьмы Для Люстрации: террор путинской ОПГ.

Незаконные задержания, избиения, аресты, пытки и осуждения граждан. Неправовые законы. Демонтаж конституционного строя.

Целая гроздь тяжких статей УК РФ плачет по путинской ОПГ.

И путинская ОПГ не должна будет удивляться, когда её членов будут вешать на столбах.