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Чем может ударить НАТО по России: названо самое опасное оружие

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Страны-члены НАТО в случае полномасштабной войны с Россией могут ударить мощнейшим оружием. В частности, среди наиболее опасных видов вооружения — американский стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.

Такое мнение высказали эксперты в статье для издания Business Insider. В этом контекте также упоминается созданный совместно европейскими странами многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon.

В перечень оружия против РФ также попали стратегические бомбардировщики B-52, B-2 Spirit и B-1B Lancer, которые должны обеспечивать сдерживания противника, так как базируются в Европе.

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Чем может ударить НАТО по России: названо самое опасное оружие

F-35 Lightning II

Не забыли эксперты и американский противолодочный самолет P-8A Poseidon — один из лучших охотников за подлодками. В эту же категорию включены итальянские, французские, испанские, норвежские и датские фрегаты.

В числе прочих видов вооружения упоминаются американский ударный вертолет AH-64 Apache, немецкий боевой танк (ОБТ) Leopard 2, американские авианосцы класса Nimitz, системы противовоздушной обороны Patriot и подводные лодки класса Virginia.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что на вооружение российской армии поступят новые виды оружия.

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Тема
Российская военная угроза
Место
США
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