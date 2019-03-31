Чем может ударить НАТО по России: названо самое опасное оружие

Страны-члены НАТО в случае полномасштабной войны с Россией могут ударить мощнейшим оружием. В частности, среди наиболее опасных видов вооружения — американский стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.
Такое мнение высказали эксперты в статье для издания Business Insider. В этом контекте также упоминается созданный совместно европейскими странами многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon.
В перечень оружия против РФ также попали стратегические бомбардировщики B-52, B-2 Spirit и B-1B Lancer, которые должны обеспечивать сдерживания противника, так как базируются в Европе.
F-35 Lightning II
Не забыли эксперты и американский противолодочный самолет P-8A Poseidon — один из лучших охотников за подлодками. В эту же категорию включены итальянские, французские, испанские, норвежские и датские фрегаты.
В числе прочих видов вооружения упоминаются американский ударный вертолет AH-64 Apache, немецкий боевой танк (ОБТ) Leopard 2, американские авианосцы класса Nimitz, системы противовоздушной обороны Patriot и подводные лодки класса Virginia.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что на вооружение российской армии поступят новые виды оружия.
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