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''Чего ты язык засунул?'' Восставший против Путина Лукашенко внезапно подыграл главе РФ

10.1тЧитать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что он якобы боится главу РФ Владимира Путина.

На встрече с журналистами Лукашенко рассказал, что Пашинян напрасно упрекает Беларусь в продаже оружия Азербайджану, поскольку главным поставщиком оружия для Баку является Россия.

"При Путине я сказал ему: Никол, давай поставим точки над "i". Кто занимает первое место по торговле оружием с Азербайджаном? Кто? Россия. А чего ты язык… засунул? Скажи ему! Покритикуй Владимира Владимировича. А, боишься? Нападаешь на своих, чтобы чужие поняли?" — заявил Лукашенко.

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''Чего ты язык засунул?'' Восставший против Путина Лукашенко внезапно подыграл главе РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко запаниковал из-за того, что Беларусь "хотят поделить на области и впихнуть в Россию", отличившись жесткими заявлениями в сторону Путина.

При этом накануне в Москве выдвинули ультиматум Минску, сделав громкое заявление о вхождении Беларуси в состав России.

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Питон Каа
Питон Каа
Лукашенко уже давно бы повторил путь Януковича если бы не понимал, что его сдадут, как того, после подписания условий передачи власти. Причем, по сравнению с Януковичем - этот конкретный диктатор и рассчитывать на помощь Запада ему не приходится, хотя он и заигрывает с ним сейчас, но Лукашенко понимает это. Остаться в Беларуси после потери власти нельзя, разорвут. В России тоже никому не нужен. Единственная возможность - держаться у власти до последнего, играя на противоречиях России и Запада. Но есть реальная опасность. Россия может найти для Беларуси нового батьку, если достанет вконец.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
А в чем подыграл? Вынес на публику кулуарные обсуждения, высказавшись прилюдно про своего коллегу в неуважительном тоне, это да. Скоро будет извиняться...
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