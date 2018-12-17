''Чего ты язык засунул?'' Восставший против Путина Лукашенко внезапно подыграл главе РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что он якобы боится главу РФ Владимира Путина.

На встрече с журналистами Лукашенко рассказал, что Пашинян напрасно упрекает Беларусь в продаже оружия Азербайджану, поскольку главным поставщиком оружия для Баку является Россия.

"При Путине я сказал ему: Никол, давай поставим точки над "i". Кто занимает первое место по торговле оружием с Азербайджаном? Кто? Россия. А чего ты язык… засунул? Скажи ему! Покритикуй Владимира Владимировича. А, боишься? Нападаешь на своих, чтобы чужие поняли?" — заявил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко запаниковал из-за того, что Беларусь "хотят поделить на области и впихнуть в Россию", отличившись жесткими заявлениями в сторону Путина.

При этом накануне в Москве выдвинули ультиматум Минску, сделав громкое заявление о вхождении Беларуси в состав России.