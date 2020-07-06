Часть Испании закрыли на карантин из-за новой вспышки коронавируса.

В Испании повторно ввели карантин в автономной области Галисия, в провинции Луго из-за новой вспышки коронавирусной инфекции.

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Накануне карантин также был объявлен в округе города Льейда. Ограничительные меры вступили в силу с понедельника, 6 июля, сообщает El Periodico.

"Граждане, не имеющие вида на жительство в провинции (Луго), которая будет закрыта на карантин на пять дней из-за вспышки коронавируса, должны покинуть эту территорию сегодня до полуночи или оставаться в регионе в течение пяти следующих дней", – говорится в сообщении местных властей.

Отмечается, что в Галисии живут около 70 тысяч человек.

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