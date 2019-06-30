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Было три условия: дипломат раскрыл правду о возвращении России в ПАСЕ

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Во время переговоров касательно возвращения России в ПАСЕ перед Кремлем ставилось три условия, в частности, по Украине, которые в результате выполнены не были.

Так, от РФ требовали: вернуть Украине пленных моряков, предоставить доступ комиссару СЕ по правам человека в Крым и оплатить взносы.

Об этом в интервью "5 каналу" рассказал представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, уточнив, что переговоры активизировались еще в начале текущего года.

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Впоследствии, как отметил посол, Европа дала понять России, что она может вернуться и без этих условий.

Кулеба добавил, что поэтому российская нота украинскому МИД в отношении моряков появилась не из решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию, а потому что истекал конечный срок, предоставленный Международным трибуналом ООН.

"Просто так совпало, что в ночь с 24 на 25 июня как раз приняли эту резолюцию (о возвращении России в ПАСЕ. – Ред.), а 25 истекал срок. Поэтому я подтверждаю, что тема моряков в ПАСЕ звучала. Но я убежден, что Россия не собиралась выполнять эти три требования, потому что они понимали, что коалиция в их пользу уже зашла в такое состояние, когда вернет их без уступок. Я думаю, произошло именно так", – сказал Кулеба.

Возвращение России в ПАСЕ

Возвращение России в ПАСЕ

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Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Теги
РоссияПАСЕполитикаСовет Европы
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