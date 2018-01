Был первым: в США скончался высадившийся на Луне астронавт

В США в возрасте 88 лет умер астронавт Джон Янг, побывавший на Луне и командовавший первым полетом космического шаттла.

Об этом сообщается на странице НАСА в Twitter.

"Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, которому было 87 лет. Янг дважды летал к Луне, он ходил по ее поверхности и участвовал в первой миссии шаттла", — говорится в заявлении.

Всего Янг побывал в космосе шесть раз: на космических кораблях "Джемини", "Аполлон" и на космическом челноке "Колумбия". Астронавт служил в НАСА 42 года — дольше всех в ведомстве.

