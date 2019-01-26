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''Будут встречать с цветами'': Жириновский выдал новый маразм о вторжении в Украину

3.7тЧитать материал на украинском

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что украинцы якобы мечтают о вторжении российских оккупантов и будут встречать их с цветами.

Он добавил, что Россия не будет предпринимать активных действий по оккупации новых территорий до тех пор, пока украинский народ сам ее не позовет. Маразматичная фраза прозвучала в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

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Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Сайт ЛДПР

"Если бы мы могли взять всю Украину, как Крым, мы бы ее взяли всю. Но тогда вся остальная Украина, как Крым, не хотела к нам идти. Они еще пользовались какой-то свободой. Они же не знали, что случится через пять лет. Вот сейчас Украина готова. Вот сейчас нас будут встречать с цветами. Если людей не убивали, если все было в порядке, кто же будет встречать в Сумах или в Чернигове? С какой стати? Сейчас все готовы. Но и сейчас не пойдем. Чтобы призывы пришли оттуда. Чтобы они звали нас! Когда позовут, тогда пойдем!" — поделился нетрезвыми фантазиями Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
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Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Leo Panthera, Ты туп как однклеточная амеба.
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1
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Leo Panthera
Leo Panthera
Сразу присоединять Малороссию не будем. Через 2 месяца она получит независимость и Россия лишь поддержит малоросов экономически, политически и военно. Лет через 5 воссоединим РФ, Беларусь, Новороссию/Малороссию, Приднестровье, Абхазию и Южную Осетию в Союзное государство
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dichting olga
dichting olga
Leo Panthera, ваш диагноз ясен: шизофрения в стадии обострения.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
встретим огнем и свинцом а эту суку жидовскую на части порвем
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, Ваш Мокряк такой же грозный был в интернете, а как увидел пулемёт, то шаровары испачкал
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