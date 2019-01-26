''Будут встречать с цветами'': Жириновский выдал новый маразм о вторжении в Украину

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что украинцы якобы мечтают о вторжении российских оккупантов и будут встречать их с цветами.

Он добавил, что Россия не будет предпринимать активных действий по оккупации новых территорий до тех пор, пока украинский народ сам ее не позовет. Маразматичная фраза прозвучала в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Жириновский Сайт ЛДПР

"Если бы мы могли взять всю Украину, как Крым, мы бы ее взяли всю. Но тогда вся остальная Украина, как Крым, не хотела к нам идти. Они еще пользовались какой-то свободой. Они же не знали, что случится через пять лет. Вот сейчас Украина готова. Вот сейчас нас будут встречать с цветами. Если людей не убивали, если все было в порядке, кто же будет встречать в Сумах или в Чернигове? С какой стати? Сейчас все готовы. Но и сейчас не пойдем. Чтобы призывы пришли оттуда. Чтобы они звали нас! Когда позовут, тогда пойдем!" — поделился нетрезвыми фантазиями Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее он грозился захватить Киев за один день и обещал, что жители украинской столицы будут встречать русских с цветами.

Также Жириновский мечтал о "марше дружбы" на границе Украины и России и о том, что украинцы поползут на коленях просить прощения у Кремля.

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