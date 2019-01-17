МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Будут убийства!" На росТВ поднялся переполох из-за предложения Яроша по Донбассу

1.6тЧитать материал на украинском

Заявление внефракционного народного депутата, бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша о возможном военном способе возвращения Донбасса Украине вызвало ажиотаж на российском телевидении.

Там сразу же заявили, что Киев якобы готовит массовые убийства мирных жителей временно оккупированных территорий, а также политических оппонентов власти. Такой фейк озвучил кремлевский пропагандист Игорь Коротченко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Дмитрий Ярош

Дмитрий Ярош

5.ua

"Ярош четко сказал две вещи. Первое — политические убийства под видом зачисток в Украине необходимы, и возможно будут убийства депутатов Верховной Рады, которые представляют "Оппозиционный блок". И ответственность здесь надо искать среди этих людей! И второе, что он готов к террористическим актам, к убийствам, к массовой зачистке населения на Донбассе!" — высказался неадекватный рупор Кремля.

Игорь Коротченко

Игорь Коротченко

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Ярош
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
3
Смешно
3
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Ярош печатает визитки.совпадение?не думаю..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги