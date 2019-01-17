"Будут убийства!" На росТВ поднялся переполох из-за предложения Яроша по Донбассу

Заявление внефракционного народного депутата, бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша о возможном военном способе возвращения Донбасса Украине вызвало ажиотаж на российском телевидении.

Там сразу же заявили, что Киев якобы готовит массовые убийства мирных жителей временно оккупированных территорий, а также политических оппонентов власти. Такой фейк озвучил кремлевский пропагандист Игорь Коротченко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Дмитрий Ярош 5.ua

"Ярош четко сказал две вещи. Первое — политические убийства под видом зачисток в Украине необходимы, и возможно будут убийства депутатов Верховной Рады, которые представляют "Оппозиционный блок". И ответственность здесь надо искать среди этих людей! И второе, что он готов к террористическим актам, к убийствам, к массовой зачистке населения на Донбассе!" — высказался неадекватный рупор Кремля.

Игорь Коротченко Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ярош заявил, что президент России Владимир Путин может умереть в любой момент, и тогда в Кремле начнется настоящий передел.

Экс-лидер "Правого сектора" также считает, что в случае, если интересы украинского государства сдадут Российской Федерации, в стране возможен третий Майдан.

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