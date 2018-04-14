Будут новые удары: Трамп предупредил Асада и Путина

В случае очередного применения химического оружия в Сирии против мирного населения США готовы нанести новые удары по армии президента Башара Асада, который активно поддерживается Россией.

Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на экстренном заседании Совета безопасности ООН.

"Трамп предупредил о готовности новых ударов по Сирии в случае новых химатак, и это не блеф", - заявила Хейли.

"США готовы продолжать оказывать давление на Сирию, если Асад даст повод", - подчеркнула она.

Как писал "Обозреватель", ранее на ракетные удары по Сирии отреагировала Украина, назвав это "справедливым ответом".