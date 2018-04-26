Будут бомбардировки: России выдали последнее предупреждение

Израиль нанесет удары по российским базам в случае получения Сирией или Ираном комплексов противовоздушной обороны С-300.

Такое мнение выразил российский оппозиционный политик Константин Боровой в интервью "Апострофу", отметив, что страна уже сделала предупреждение.

"Израиль в вопросе своей безопасности на компромиссы не идет: как только возникает опасность передачи серьезного оружия Ирану или боевикам, скажем, "Хезболлы", он тут же предпринимает военные действия. У Израиля очень сильная агентурная сеть, и обычно он очень хорошо и точно знает, что происходит, например, в Сирии. Я думаю, что переговоры, какими бы они ни были, приведут к тому, что Россия откажется от поставок С-300 Сирии. Хотя бы потому, что предыдущие похожие поставки заканчивались бомбежками складов", – рассказал он.

По словам, Борового, Россия все-таки может поставить С-300 в Сирию.

"Но как только возникнет опасность получения этого оружия террористами или Ираном, который поддерживает террористов, тут же эти склады будут подвергнуты бомбардировке – в этом нет никаких сомнений. Не думаю, что Израиль будет реагировать просто на поставки С-300 Сирии, если оружие не будет им угрожать, если оно не появится на границе с Израилем", – подчеркнул оппозиционный политик.

Константин Боровой

Кроме того, поставки вооружений Ирану грозят России более серьезными санкциями.

"Израиль старается не нагнетать напряженность в отношениях с Россией. Во многих случаях он даже не заявлял о поддержке санкций. Он демонстрирует нейтралитет – в той степени, в которой только может. Но в том случае, когда возникает угроза самому Израилю и его гражданам, компромиссы невозможны. Очень надеюсь, что Россия прислушается к предупреждению", – подчеркнул Боровой.

Как сообщал "Обозреватель", российская власть готова передать сирийской армии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 "Фаворит" бесплатно. Израиль в ответ предупредил РФ об уничтожении.