''Будет большая война'': российский политик припугнул РФ из-за Донбасса

Российский политик, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев предупредил Россию, что в случае усугубления вооруженного конфликта на Донбассе ее ждет полномасштабная война на собственной территории (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, он выразил уверенность в том, что путинская власть прекрасно понимает это, и поэтому не спешит с официальным вводом войск на временно оккупированные территории. Свое мнение Исаев озвучил в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале".

"Если завтра начнется наведение мира русскими на Донбассе, имеется в виду тем, что будут вводиться российские регулярные части, не гумковнвои, как сейчас мы показываем спокойненько, то это будет большая война по всему периметру Российской Федерации. Москва это сейчас очень хорошо понимает", — сказал он.

Вместе с тем, Исаев озвучил традиционный миф Кремля о "гражданской войне" в Украине, назвав украинцев и россиян единым народом, который якобы столкнули в искусственной войне.

"Война идет между русскими и украинцами, фактически единым народом. Один русский народ бьется между собой в гражданской войне. Очевидно то, что последний раз было 100 лет назад. Когда мы друг на друга бежали под придуманным предлогом. И то же сейчас происходит под придуманным предлогом", — высказался он, повторяя пропагандистские клише страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Исаев жестко раскритиковал власти своей страны за войну на Донбассе и подчеркнул, что это вылилось в непоправимые последствия для страны-агрессора. Так, он допустил, что вооруженный конфликт на Донбассе не ограничится только экономическими ограничениями против Кремля и укреплением армии Украины, но и вполне может привести к началу войны в самой РФ.