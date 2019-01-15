МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Игорь Айзенберг
Игорь Айзенберг
Блогер, Рrofessor of Computer ScienceВсе статьи автора

Британское правительство потерпело поражение

1.5т

Британский парламент отклонил соглашение о “брексите”, согласованное Терезой Мэй с ЕС

В британском парламенте правительство потерпело поражение при голосовании за соглашение о Brexit, предложенного Терезой Мэй.

Из сложившейся ситуации есть теперь с очевидностью только два пути.

1) Очень плохой. Великобритания выйдет из ЕС без какого-либо соглашения. Результатом этого будет торговая война с ЕС и может стать совсем неторговая, а реальная война в Северной Ирландии.

Новости
Терезе Мэй не позавидуешь

2) Очень хороший. Великобритания отказывается от Brexit и остается в ЕС. Залечивает раны, нанесенные правыми популистами при активном участии кремля, и возвращает себе роль одного из лидеров современной цивилизации. Одновременно значительно укрепится сам ЕС.

Британское правительство потерпело поражение

Брексит

Что-то мне подсказывает, что правые популисты при активной поддержке кремля будут бороться за осуществление первого варианта. Но очень хочется, чтобы победил здравый смысл и осуществился второй вариант.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Brexit" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Игорь АйзенбергИгорь Айзенберг
Тема
Brexit
Персона
Тереза Мэй
Место
Великобритания
Теги
пропагандаЕвропейский Союз
Источник
Источник:Facebook Игоря Айзенберга
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макаренко Олег
Макаренко Олег
все идет по плану..отлично..ви же понимаете что..что би не предпринимал сейчас кремль и его апологети..любие действия будут стремительно ухудшать положение рашистов..так что вперед..то есть вперде..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги