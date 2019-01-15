Британский парламент отклонил соглашение о “брексите”, согласованное Терезой Мэй с ЕС

В британском парламенте правительство потерпело поражение при голосовании за соглашение о Brexit, предложенного Терезой Мэй.

Из сложившейся ситуации есть теперь с очевидностью только два пути.

1) Очень плохой. Великобритания выйдет из ЕС без какого-либо соглашения. Результатом этого будет торговая война с ЕС и может стать совсем неторговая, а реальная война в Северной Ирландии.

Новости Терезе Мэй не позавидуешь

2) Очень хороший. Великобритания отказывается от Brexit и остается в ЕС. Залечивает раны, нанесенные правыми популистами при активном участии кремля, и возвращает себе роль одного из лидеров современной цивилизации. Одновременно значительно укрепится сам ЕС.

Брексит

Что-то мне подсказывает, что правые популисты при активной поддержке кремля будут бороться за осуществление первого варианта. Но очень хочется, чтобы победил здравый смысл и осуществился второй вариант.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!