Британский суд отобрал у российского олигарха яхту за почти $500 млн

Суд Лондона наложил арест на яхту "Луна", которая принадлежит российскому миллардеру Фархаду Ахмедову.

По решению суда о разделе имущества, яхта стоимостью $492 млн перейдет в собственность бывшей жены Ахмедова, сообщает Bloomberg.

Яхта была конфискована властями Саудовской Аравии и сейчас находится в сухом Доке в Дубае.

Бракоразводный процесс с разделом имущества длится с 2014 года.

Также Лондонский суд подтвердил свое решение от 2016 года, которым обязал Ахмедова выплатить бывшей супруге 453 млн фунтов стерлингов.

Яхта "Луна", которая ранее принадлежала олигарху Роману Абрамовичу, имеет две вертолетные площадки, 20-метровый бассейн, восемь небольших лодок и мини-субмарина.

По версии Forbes, в рейтинге самых богатых людей в России за 2018 год Ахмедов занял 69-е место с состоянием в $1,4 млрд.

Напомним, в начале апреля Минфин США ввел санкции в отношении крупного российского бизнеса. В результате, за один день олигархи потеряли в общей сложности $12 млрд. Сильнее всех обеднел владелец UC Rusal Олег Дерипаска, чье состояние снизилось почти на четверть - на $1,3 млрд.