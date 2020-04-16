Великобритании нужны объяснения от Китая о том, как коронавирус COVID-19 привел к мировому кризису.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Лондон не сможет поддерживать прежние отношения с Пекином, заявил 16 апреля британский министр иностранных дел Доминик Рааб, передает Daily Mail.

Доминик Рааб

"Без сомнения, мы не сможем вести дела как обычно после пандемии. Нам придется задавать трудные вопросы о том, как это произошло, и почему нельзя было ее (пандемию) остановить раньше", – сказал министр.

При этом он добавил, что страна сотрудничает с Китаем по вопросам возвращения своих граждан и закупки оборудования.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минобороны США Марк Эспер обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе. Он заявил, что Пекин мог бы предоставить больше информации о COVID-19.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!