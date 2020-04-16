Великобритании нужны объяснения от Китая о том, как коронавирус COVID-19 привел к мировому кризису.
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Лондон не сможет поддерживать прежние отношения с Пекином, заявил 16 апреля британский министр иностранных дел Доминик Рааб, передает Daily Mail.
Доминик Рааб
"Без сомнения, мы не сможем вести дела как обычно после пандемии. Нам придется задавать трудные вопросы о том, как это произошло, и почему нельзя было ее (пандемию) остановить раньше", – сказал министр.
При этом он добавил, что страна сотрудничает с Китаем по вопросам возвращения своих граждан и закупки оборудования.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минобороны США Марк Эспер обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе. Он заявил, что Пекин мог бы предоставить больше информации о COVID-19.
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