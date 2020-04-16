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16 апреля • обновлено в 22:32
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Британия жестко обратилась к Китаю из-за пандемии коронавируса

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Великобритании нужны объяснения от Китая о том, как коронавирус COVID-19 привел к мировому кризису.

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Лондон не сможет поддерживать прежние отношения с Пекином, заявил 16 апреля британский министр иностранных дел Доминик Рааб, передает Daily Mail.

Доминик Рааб

Доминик Рааб

"Без сомнения, мы не сможем вести дела как обычно после пандемии. Нам придется задавать трудные вопросы о том, как это произошло, и почему нельзя было ее (пандемию) остановить раньше", – сказал министр.

При этом он добавил, что страна сотрудничает с Китаем по вопросам возвращения своих граждан и закупки оборудования.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минобороны США Марк Эспер обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе. Он заявил, что Пекин мог бы предоставить больше информации о COVID-19.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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