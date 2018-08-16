"Брежнев, как Гитлер": в Чехии жестко прошлись по обвинениям в адрес Украины

Депутаты всего политического спектра Чехии раскритиковали лидера местной компартии Войтеха Филипа, который в интервью The Guardian заявил, что не Россия, а украинцы во главе СССР и украинские солдаты Советской армии несут ответственность за подавление "Пражской весны" 1968 года.

Как пишет пишет Lidovky, глава консерваторов из ODS (Гражданской демократической партии) Петр Фиала сказал, что "слова Войтеха Филипа только "подтверждают, что коммунисты не изменятся - со своими вымыслами, восхищением Москвой, умаляя преступления и фальсифицируя историю, в чем всегда достигали успеха".

"Их комментарии к годовщине вторжения 1968 года - это еще одно подтверждение", - добавил он.

Также председатель чешской Социал-демократической партии Ян Хвойка считает, что "время, когда коммунистическая партия систематически фальсифицировала историю чешских земель, к счастью, давно прошли".

"Ошибочное мнение Филипа о 1968 годе рассматриваю как попытку провокации, которая на 100 процентов не достигла эффекта", - отметил он.

Павел Белобрадек (Христианско-демократический союз-Чехословацкая народная партия (KDU-ČSL) добавил: "Коммунист правду никогда не говорит, только когда надо".

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Отметим, что у коммунистов – 15 мест в чешском парламенте. Средний возраст депутатов-коммунистов составляет 75 лет. Это больше, чем средняя продолжительность жизни в стране. В прошлом году на парламентских выборах партия набрала 7,8% голосов. И это самый низкий показатель с 1990 года.

Внефракционный депутат Петр Гасдик, представляющий объединение STAN, сравнил заявление Филипа с утверждением, что Австрия виновата в том, что появился Гитлер.

"Попытки сказать, что это не Россия, потому что Брежнев был украинцем, преувеличены. Это все равно, если бы вы утверждали, что Германия не начала войну, потому что Гитлер был австрийцем. Просто Советский Союз отправил танки, а другие страны Варшавского договора вряд ли посмели бы. Короче говоря, история - это не вопрос политики", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что в Европе есть немало политиков, которые считают аннексию Крыма Россией "завершенным делом", однако они не могут заявить об этом вслух, поскольку им не хватает мужества.

Позже он заговорил о необходимости снятия санкций с России и возможности финансовой компенсации Украине за аннексированный Крым.