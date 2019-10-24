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24 октября • обновлено в 23:17
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Европарламент согласовал решающий шаг по Brexit: названа дата выхода Великобритании из ЕС

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Европарламент согласился отсрочить выход Великобритании из Европейского союза до 31 января 2020 года.

Такое решение по Brexit лидеры политических групп ЕП приняли в четверг, 24 октября. Соответствующее рекомендательное письмо было направлено председателю Европейского совета Дональду Туску, сообщает пресс-служба Европарламента.

"Отсрочка позволит Соединенному Королевству уточнить свою позицию, а Европейский парламент – должным образом выполнять свою роль", – сказал президент ЕП Давид Сассоли.

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Во время конференции лидеры ЕС отметили, что Евросовету стоит принять просьбу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года с возможностью более раннего выхода Соединенного Королевства из блока в случае завершения процедуры до этого срока.

Иллюстрация. Brexit

Иллюстрация. Brexit

DW

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Тема
Brexit
Персона
Дональд Туск
Место
Великобритания
Теги
Европейский парламент Европейский Союз
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