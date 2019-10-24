Европарламент согласовал решающий шаг по Brexit: названа дата выхода Великобритании из ЕС

Европарламент согласился отсрочить выход Великобритании из Европейского союза до 31 января 2020 года.
Такое решение по Brexit лидеры политических групп ЕП приняли в четверг, 24 октября. Соответствующее рекомендательное письмо было направлено председателю Европейского совета Дональду Туску, сообщает пресс-служба Европарламента.
"Отсрочка позволит Соединенному Королевству уточнить свою позицию, а Европейский парламент – должным образом выполнять свою роль", – сказал президент ЕП Давид Сассоли.
Во время конференции лидеры ЕС отметили, что Евросовету стоит принять просьбу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года с возможностью более раннего выхода Соединенного Королевства из блока в случае завершения процедуры до этого срока.
Иллюстрация. Brexit
DW
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
Страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
По мнению экспертов, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Премьер Великобритании Борис Джонсон создал военный кабинет для активизации подготовки к выходу страны из Евросоюза без соглашения. Политик был готов на Brexit любыми необходимыми средствами до 31 октября.
18 сентября Европарламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", а 17 октября ЕС и Лондон заключили новую сделку по Brexit, которая "возвращает контроль" Соединенному Королевству.
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