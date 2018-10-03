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''Бомбить без предупреждений'': в Госдуме разразились угрозами к Украине из-за Захарченко

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Депутат нелегитимной Государственной думы России Олег Нилов пригрозил Украине бомбежками за ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Он возмутился тем фактом, что Служба безопасности Украины предотвратила прокремлевскую провокацию в центре Киева, однако не расследует убийство известного террориста и нападения на одиозных россиян. Свою угрожающую речь он произнес в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Я хочу напомнить этим деятелям из СБУ: где расследования по тем издевательским акциям, которые были совершены против дипломатических работников Российской Федерации: директора Дома дружбы, многих других? Где записи телефонных переговоров, сколько заплатили вот этим ухарям? Нету этого! Я бы хотел спросить СБУ, где их расследование, где уголовное дело по гибели гражданина Украины Захарченко, лидера "ДНР"? Есть что-то? Кто заказал гибель Захарченко? Кто сейчас разрабатывается, где этот штаб?" — возмущенно высказался Нилов.

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Продолжая свои претензии к государству, десятки тысяч граждан которого погибли от рук таких террористов, как Захаренко, российский депутат предложил России действовать против Украины, как Израиль, и бомбить ее за ликвидацию оккупантов.

"Посмотрите опыт Израиля. Что происходит, когда подвергаются опасности граждане этой страны, даже если это территория другой страны, даже если оттуда еще не летят какие-то угрозы и ракеты? Израиль поднимает в воздух свои истребители и бомбит без всяких предупреждений даже союзников и представителей других стран. Я предлагаю СБУ подумать на эту тему: что если бесконечно не просто какие-то слова и оскорбления, а угроза жизни людей будет исходить из конкретных источников, штабов, квартир, не пеняйте — может быть применен опыт Израиля. Поэтому три "Бука" не помогут", — нагло подытожил Нилов, высмеивая перебазирование в зону ООС украинской стороной зенитно-ракетных комплексов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нилов опозорился, комментируя ликвидацию Захарченко. Так, он забыл позывной еще одной убитой "иконы" российской пропаганды Михаила Толстых и назвал его "Киви" вместо "Гиви".

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликтУбийство Александра Захарченко
Персона
Александр Захарченко
Место
Россия
Объекты
Государственная Дума РоссииСлужба безопасности Украины
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Зачем бомбить? Украинцы сами сдадуться в полон. Гарно, с писнями и квитами. Так було и будет всегда! Як в фильме, Вечера на хуторе близ Диканьки,приползут на колинях в Кремль и падут в ножки Владимиру Владимировичу
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Богдан Олег
Богдан Олег
Странный этот депутат-олигофрен.Сам же пизданул,что "невинноубиенный" Захарченко был гражданином Украины.И вместе с тем "по примеру Израиля,который защищает своих граждан" призвал бомбить Украину.У кацапездолов всё "своё","особое".Логика у них тоже "особая".
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Ossi Volter
Ossi Volter
Понты для русской публики.Это тебе не Чечня .без ПВО и то надавали по кацапские сусалам шо аж дань приходится платить.Это не Грузия.где вылез на одну гору и всю Грузию видать...пупок у этого гондона Нилова развяжется .бомбить... может с Воронежа начнет?)))
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