''Бомбить без предупреждений'': в Госдуме разразились угрозами к Украине из-за Захарченко

Депутат нелегитимной Государственной думы России Олег Нилов пригрозил Украине бомбежками за ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Он возмутился тем фактом, что Служба безопасности Украины предотвратила прокремлевскую провокацию в центре Киева, однако не расследует убийство известного террориста и нападения на одиозных россиян. Свою угрожающую речь он произнес в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Я хочу напомнить этим деятелям из СБУ: где расследования по тем издевательским акциям, которые были совершены против дипломатических работников Российской Федерации: директора Дома дружбы, многих других? Где записи телефонных переговоров, сколько заплатили вот этим ухарям? Нету этого! Я бы хотел спросить СБУ, где их расследование, где уголовное дело по гибели гражданина Украины Захарченко, лидера "ДНР"? Есть что-то? Кто заказал гибель Захарченко? Кто сейчас разрабатывается, где этот штаб?" — возмущенно высказался Нилов.

Продолжая свои претензии к государству, десятки тысяч граждан которого погибли от рук таких террористов, как Захаренко, российский депутат предложил России действовать против Украины, как Израиль, и бомбить ее за ликвидацию оккупантов.

"Посмотрите опыт Израиля. Что происходит, когда подвергаются опасности граждане этой страны, даже если это территория другой страны, даже если оттуда еще не летят какие-то угрозы и ракеты? Израиль поднимает в воздух свои истребители и бомбит без всяких предупреждений даже союзников и представителей других стран. Я предлагаю СБУ подумать на эту тему: что если бесконечно не просто какие-то слова и оскорбления, а угроза жизни людей будет исходить из конкретных источников, штабов, квартир, не пеняйте — может быть применен опыт Израиля. Поэтому три "Бука" не помогут", — нагло подытожил Нилов, высмеивая перебазирование в зону ООС украинской стороной зенитно-ракетных комплексов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нилов опозорился, комментируя ликвидацию Захарченко. Так, он забыл позывной еще одной убитой "иконы" российской пропаганды Михаила Толстых и назвал его "Киви" вместо "Гиви".