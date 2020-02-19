Главная Новости
19 февраля • обновлено в 20:02
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Бомба? Смешно!" Сириец придумал игру для 3-летней дочурки во время российских авиаударов: трогательное видео

1.6т
Читать материал на украинском

Сириец придумал игру для трехлетней дочери, чтобы она не боялась авиаударов – смеяться во время взрывов.

Девочка родилась в сирийском Идлибе и никогда не жила в мирное время. Отец Сальвы Абдалла Аль-Мохаммед заставил ее поверить, что это не что-то плохое, пишет "Настоящее Время" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
В Сирии разгромили российскую базу: момент попал на видео
Сириец придумал игру для 3-летней дочурки во время российских авиаударов

Скриншот из видео

"Я понял, что это неплохая идея, ведь она была убеждена что взрыв - это дети балуются фейерверком. Поэтому каждый раз, когда летел самолет, я доставал свой телефон и говорил: эй, давай-ка посмеемся, дети играют, это праздник, ну и так далее. Чтобы заставить ее поверить, что это не что-то плохое, это что-то смешное", – рассказал отец девочки.

Сириец придумал игру для 3-летней дочурки во время российских авиаударов

Скриншот из видео

В последние месяцы почти миллион жителей Идлиба были вынуждены бежать от ударов сирийских войск и российской авиации. Сейчас Абдалла и его дочь нашли убежище на границе с Турцией.

Сириец придумал игру для 3-летней дочурки во время российских авиаударов

Скриншот из видео

"Мы устали от этого. Мы просто хотим, чтобы наши дети жили хорошо. Ни больше, ни меньше. У нас попросту нет других устремлений. Единственное желание - жить без бомбардировок или военных самолетов, чтобы наши дети могли спокойно учиться и жить повседневной жизнью. Вот и все", – отметил мужчина.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Турция осталась недовольна переговорами с Россией касательно ситуации в Идлибе, которые продолжались на протяжении двух дней.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Сирия Идлиб
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
1
Смешно
0
Интересно
12
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги