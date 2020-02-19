"Бомба? Смешно!" Сириец придумал игру для 3-летней дочурки во время российских авиаударов: трогательное видео

Сириец придумал игру для трехлетней дочери, чтобы она не боялась авиаударов – смеяться во время взрывов.

Девочка родилась в сирийском Идлибе и никогда не жила в мирное время. Отец Сальвы Абдалла Аль-Мохаммед заставил ее поверить, что это не что-то плохое, пишет "Настоящее Время" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Скриншот из видео

"Я понял, что это неплохая идея, ведь она была убеждена что взрыв - это дети балуются фейерверком. Поэтому каждый раз, когда летел самолет, я доставал свой телефон и говорил: эй, давай-ка посмеемся, дети играют, это праздник, ну и так далее. Чтобы заставить ее поверить, что это не что-то плохое, это что-то смешное", – рассказал отец девочки.

Скриншот из видео

В последние месяцы почти миллион жителей Идлиба были вынуждены бежать от ударов сирийских войск и российской авиации. Сейчас Абдалла и его дочь нашли убежище на границе с Турцией.

Скриншот из видео

"Мы устали от этого. Мы просто хотим, чтобы наши дети жили хорошо. Ни больше, ни меньше. У нас попросту нет других устремлений. Единственное желание - жить без бомбардировок или военных самолетов, чтобы наши дети могли спокойно учиться и жить повседневной жизнью. Вот и все", – отметил мужчина.

Сириец приучил свою дочь смеяться каждый раз, когда рядом падает бомба, чтобы она не жила в страхе pic.twitter.com/5NAYWWRekL — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) February 19, 2020

Как писал OBOZREVATEL ранее, Турция осталась недовольна переговорами с Россией касательно ситуации в Идлибе, которые продолжались на протяжении двух дней.

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