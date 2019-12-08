"Большой друг!" В Сербии назвали Россию самым близким союзником

Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия.

Такое заявление сделал министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович 8 декабря во время съезда представителей близких партий из Испании, Италии, стран Балканского региона и "Единой России" в Белграде. Об этом сообщают РИА Новости.

"Всегда, когда могла, Россия нам помогала, поддерживала нас, а когда по своим внутренним причинам не могла (помочь), то никогда нам не мешала. Поэтому будем публично бороться против любых попыток представить РФ в негативном свете в Сербии", — подчеркнул Попович.

В Сербии Россию назвали самым близким союзником radiosputnik.ria.ru

Попович напомнил, что соглашение о зоне свободной торговли Белграда и ЕАЭС открыло для сербского бизнеса рынок в 200 миллионов человек.

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