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8 декабря • обновлено в 22:04
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"Большой друг!" В Сербии назвали Россию самым близким союзником

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Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия.

Такое заявление сделал министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович 8 декабря во время съезда представителей близких партий из Испании, Италии, стран Балканского региона и "Единой России" в Белграде. Об этом сообщают РИА Новости.

"Всегда, когда могла, Россия нам помогала, поддерживала нас, а когда по своим внутренним причинам не могла (помочь), то никогда нам не мешала. Поэтому будем публично бороться против любых попыток представить РФ в негативном свете в Сербии", — подчеркнул Попович.

В Сербии Россию назвали самым близким союзником

В Сербии Россию назвали самым близким союзником

radiosputnik.ria.ru

Попович напомнил, что соглашение о зоне свободной торговли Белграда и ЕАЭС открыло для сербского бизнеса рынок в 200 миллионов человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия провернула хитрую операцию против Украины в Сербии. Сторонники дружбы с Россией распространили фейк об Украине.

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Сербия Белград
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