Азербайджанские войска продолжают занимать ранее оккупированные Арменией территории, что должно продлиться до 1 декабря. К этому времени армянские войска должны покинуть оговоренные территории и первая фаза деоккупации на этом должна быть закончена. Но как известно, с этих территорий уходит и мирное население Армении, которое жило на этих территориях. А все это вместе, дает основания рассуждать об этом в двух направлениях.

Первое из них связано с тем, как армянское население покидает эту территорию. Тут надо представлять, что подобные ситуации случались не раз и не два и гражданские люди, считающие эту землю своей, вели себя двумя способами. Они либо оставались на месте, невзирая ни на что, либо организованно уходили.

Например, Великое Герцогство Люксембург, за тысячелетнюю историю, относительно недолгое время существовало в виде самостоятельного государства. Большую же часть времени, эти земли входили в состав больших и на тот момент – более успешных государственных образований.

Тем не менее, жители всегда находились на собственной земле и несмотря на малочисленность, сохранили свою историю, язык и традиции. А сейчас эта страна демонстрирует один из самых высоких уровней жизни в Европе и мире. Причем, сами они гордятся тем, что всегда оставались на своей земле и тем, что они остались люксембуржцами.

Но были и варианта полного исхода мирного населения с тех или иных земель, перед лицом неприятеля. Так, например, произошло с Восточной Пруссией, откуда вышло все мирное население, в направление Германии. Этот эпизод известен тем, что "мирняк" не успел откатываться вместе с линией фронта и красная армия зацепила "хвост" исходящей колонны. Ну и как всегда, большевики мародерили так, что у посторонних наблюдателей волосы вставали дыбом.

Если бы дело ограничивалось только грабежами, то это было бы в рамках "приличия" и таких случаев история знала много, но такого насилия, вряд ли кто-то мог видеть ранее, в плане масштабов. Большевики насиловали все, что шевелилось, от маленьких детей, до старух, а потом – просто добивали. Иногда – просто убивали потому, что была гарантирована безнаказанность.

В общем, это были десятки, если не сотни тысяч Чикатил, с которых сняли намордники и пустили делать все, что им продиктует больная фантазия. Они это и делали. И если сравнить то, что делал известный маньяк с тем, что вытворяли красноармейцы, то на их фоне он был бы сопливым дилетантом и даже в чем-то – альтруистом и филантропом.

Это все к тому, что мне лично пришлось наблюдать лица "оперов", которые только что приехали с одного из мест происшествия, где была обнаружена жертва Чикатило. В старые времена, опера розыска были самым беспринципными и циничными типами, которых вряд ли можно было чем-то смутить, но тут у них был "вид на Мадрид". Это был единственный раз, когда я видел эту публику в таком состоянии.

Кстати, интересная и теперь – символичная деталь. Как известно, Чикатило был жителем Ростовской области РФ, а самой его "северной" жертвой, был мальчик в украинском городе. Насколько я помню, на территории Украины у него была всего одна жертва – эта. Так вот, название этого небольшого городка – Иловайск. Получается, что из Ростовской области РФ, в Украинский город Иловайск, въехал преступник, чтобы совершить мерзкое преступление. Символизм, однако. РФ сейчас имеет вид одного огромного Чикатило.

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