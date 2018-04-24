"Большая семерка" приняла решение по России и Украине: итоговое заявление

Страны "Большой семерки" допускают введение новых санкций против РФ из-за ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в обнародованном совместном заявлении глав МИД этих стран и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, передает ТАСС.

"Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России", - отметили политики в итоговом коммюнике после завершения встречи глав МИД стран G7 в Торонто.

"Большая семерка" Twitter Павла Климкина

Министры подтвердили, что полностью поддерживают Украину и выступают за ее территориальную целостность "в пределах ее международно признанных границ".

"Мы привержены защите и продвижению международной системы, основанной на правилах. Она выступает против безответственного и дестабилизирующего поведения России, в том числе [против ее] вмешательства в демократические системы других стран. Несмотря на это, мы будем продолжать сотрудничать с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем", - сказано в заявлении.

Также Россию призвали выполнять свои международные обязательства, невыполнение которых, как отмечают авторы коммюнике, "крайне негативно сказывается на перспективах конструктивного сотрудничества", и пообещали "пристально следить" за этим.

В то же время, был поднят вопрос об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

"Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери. Россия должна предоставить полную и исчерпывающую информацию по программе по разработке "Новичка" в Организацию по запрещению химического оружия согласно своим международным обязательствам. Мы призываем Россию следовать своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия, а также обязанностям постоянного члена Совета Безопасности ООН по поддержанию международного мира и безопасности", - отмечено в итоговом документе.

Ранее, 23 апреля, сообщалось, что страны "Большой семерки" создадут специальную группу, которая будет изучать действия России.

Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 проходила в канадском Торонто с 22 по 23 апреля. Канада в 2018 году председательствует в "семерке", 8-9 июня она примет саммит G7.

Как сообщал "Обозреватель", Украину впервые пригласили на мероприятия, проводимые членами "Большой семерки". Глава украинского МИД Павел Климкин после участия во встрече отметил, что агрессия России представляет угрозу не только для Украины, но и для всего демократического мира.

Также Климкин подчеркнул, что члены "Большой семерки" полностью соглашаются с позицией Украины относительно развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

На данной встрече в Торонто министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен призвала к более жесткому курсу в отношении Москвы и заявила, что глава РФ Владимир Путин "не ценит слабости".