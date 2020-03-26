Больные коронавирусом умирают в одиночестве: врач из США рассказала душераздирающую историю

Больные коронавирусом в США умирают в одиночестве, потому что к ним не пускают родных из-за риска заразиться.
Об этом рассказала врач-реаниматолог бостонской больницы Даниэла Дж. Ламас, пишет Daily Mail.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Shutterstock
Женщина отметила, что смерть в одиночестве стала одним из самых сложных аспектов пандемии коронавируса, с которым ей приходилось сталкиваться.
Одной из своих пациенток, страдающей также муковисцидозом, Ламас сказала, что ее муж не сможет посещать, потому что правила в больнице ужесточены.
"Я смотрела, как изменились выражения их лиц. У пациентки дыхание ускорилось, и прозвучал сигнал тревоги. Ее муж быстро поднес руку к ее плечу, после чего ее дыхание замедлилось. Он знал, как ее успокоить", – отметила врач, добавив, что теперь женщина останется одна.
Даниэла Дж. Ламас
dailymail.co.uk
В другом случае пациент общался со своей дочерью с помощью приложения FaceTime и в этот момент он начал кашлять кровью. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам Ламас, это может быть последним, что видела его дочь.
В еще одном случае врач отказал дочери в визите к своим родителям, которые находятся в критическом состоянии. "Если ее родители умрут, это произойдет в стерильной больничной палате вдалеке от близких людей", – отметила Ламас.
По последним данным, в США от COVID-19 умерли 1 143 человека. Всего в стране заразились 79 082, из которых вылечились 1 864.
worldometers.info
Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании от коронавируса скончалась 75-летняя Джейн Джей, которая перед смертью смогла лишь по телефону попрощаться со своими детьми.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.