Больные коронавирусом умирают в одиночестве: врач из США рассказала душераздирающую историю

Больные коронавирусом в США умирают в одиночестве, потому что к ним не пускают родных из-за риска заразиться.

Об этом рассказала врач-реаниматолог бостонской больницы Даниэла Дж. Ламас, пишет Daily Mail.

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Женщина отметила, что смерть в одиночестве стала одним из самых сложных аспектов пандемии коронавируса, с которым ей приходилось сталкиваться.

Одной из своих пациенток, страдающей также муковисцидозом, Ламас сказала, что ее муж не сможет посещать, потому что правила в больнице ужесточены.

"Я смотрела, как изменились выражения их лиц. У пациентки дыхание ускорилось, и прозвучал сигнал тревоги. Ее муж быстро поднес руку к ее плечу, после чего ее дыхание замедлилось. Он знал, как ее успокоить", – отметила врач, добавив, что теперь женщина останется одна.

Даниэла Дж. Ламас dailymail.co.uk

В другом случае пациент общался со своей дочерью с помощью приложения FaceTime и в этот момент он начал кашлять кровью. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам Ламас, это может быть последним, что видела его дочь.

В еще одном случае врач отказал дочери в визите к своим родителям, которые находятся в критическом состоянии. "Если ее родители умрут, это произойдет в стерильной больничной палате вдалеке от близких людей", – отметила Ламас.

По последним данным, в США от COVID-19 умерли 1 143 человека. Всего в стране заразились 79 082, из которых вылечились 1 864.

worldometers.info

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