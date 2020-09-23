Болгария обвинила российских дипломатов в шпионаже за армией
Между Болгарией и Россией произошел второй за год шпионский скандал
В незаконном сборе и передаче секретной информации разведке РФ обвинили двух дипломатов
Предварительно установлено, что они "сливали" Кремлю данные о модернизации болгарских ВС
Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже двух россиян, обладающих дипломатическим статусом.
В заявлении ведомства, опубликованном на официальном сайте 23 сентября, говорится, что два российских гражданина вели разведывательную деятельность с 2016 года.
Уточняется, что они собирали секретную информацию о планах модернизации болгарской армии и военной техники.
Правоохранители начали досудебное производство по факту совершения преступления в отношении Республики Болгария (сбора иностранными гражданами информации, составляющей государственную тайну, с целью дальнейшей ее передачи иностранному государству или организации).
Отмечается, что о ходе расследования и действиях прокуратуры главный прокурор Болгарии Иван Гешев официально уведомил главу МИД страны Екатерину Захариеву.
Имена или должности обвиняемых в шпионаже россиян не официально не разглашаются.
Напомним:
В конце января текущего года Болгария объявила персонами нон-грата двух российских дипломатов, которые также обвинялись в шпионаже. Их выдворили из страны.
Один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.
Как писал OBOZREVATEL, в сентябре 2020 года власти Австрии впервые решили объявить персоной нон-грата дипломата из России, причем из-за обвинений в шпионаже.