Более 200 голых заключенных сбежали из тюрьмы в Уганде

Более 200 голых заключенных преодолели охрану и сбежали из тюрьмы в Уганде (Восточная Африка). Они сбросили характерную желтую униформу, которая позволяет легко их обнаружить.

Во время инцидента произошла перестрелка с правоохранителями, в результате погибли минимум три человека – солдат и двое из 219 беглецов, сообщает Daily Mail.

Сбежавшие заключенные являются злостными преступниками, которые были заключены в тюрьму за преступления, связанные с кражей скота в регионе. Власти предупредили местных жителей, что беглецы могут совершить набег на дома в поисках одежды.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Ангарске, Иркутская область России, в колонии №15 заключенные устроили бунт и напали на сотрудников учреждения. Также на территории тюрьмы произошел пожар.