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Боится соседей Украины: Путин публично пригрозил США из-за испытания мощных ракет

3.1т Читать материал на украинском

Россия примет зеркальные меры в ответ на испытания США крылатой ракеты наземного базирования.

Об этом 21 августа на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил глава РФ Владимир Путин, передает 360tv.ru в Telegram. Он назвал происходящее новой угрозой для России, на которую нужно должным образом отреагировать.

"Что меня беспокоит. Испытанная ракета – Tomahawk, то есть ракета земного базирования. Ее "приземлили", приспособили для пусков с земли. Пуски этих ракет могут быть осуществлены с установок, которые уже расположены в Румынии, и появятся в ближайшее время в Польше. Достаточно поменять только программное обеспечение", – сказал президент.

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Владимир Путин

Владимир Путин

Пресс-служба Кремля

"Я не уверен, что наши американские друзья будут информировать даже европейских партнеров о том, какое ПО у них на этих системах находится", – добавил Путин.

По его словам, США и РФ нужен диалог по данному вопросу, однако его пока нет. "Готовы вести диалог и с европейцами, и с американцами. Но безопасность России будет надежно обеспечена", – скакал Путин.

Путин и Ниинистё на пресс-конференции

Путин и Ниинистё на пресс-конференции

yle.fi

Боится соседей Украины: Путин публично пригрозил США из-за испытания мощных ракет

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, о том, что США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности испытали ракету Tomahawk, стало известно 19 августа. Сообщалось, что пуск оружия был успешным.

Российские СМИ из кремлевского пула тут же обвинили Америку в том, что они запустили ракету, которая запрещена ДРСМД.При этом из договора США и Россия вышли 2 августа 2019 года.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
ракеты политика
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Уже было в истории холодная война и Кузькина мать,но чекист более хитровыеб..й,Кузькина мать не пройдет,будет Кузькин отец.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Надеюсь и в Украине будут эти томагавки! Если пупкин так истерит, - дело пахнет жареным! Пупкину ответить нечем, его гиперпук-то только может угрожать Архангельску, и территории откуда его запускают!
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Chesny Victor
Chesny Victor
заерзала, тварь плешивая.
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