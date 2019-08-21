Боится соседей Украины: Путин публично пригрозил США из-за испытания мощных ракет

Россия примет зеркальные меры в ответ на испытания США крылатой ракеты наземного базирования.

Об этом 21 августа на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил глава РФ Владимир Путин, передает 360tv.ru в Telegram. Он назвал происходящее новой угрозой для России, на которую нужно должным образом отреагировать.

"Что меня беспокоит. Испытанная ракета – Tomahawk, то есть ракета земного базирования. Ее "приземлили", приспособили для пусков с земли. Пуски этих ракет могут быть осуществлены с установок, которые уже расположены в Румынии, и появятся в ближайшее время в Польше. Достаточно поменять только программное обеспечение", – сказал президент.

Владимир Путин Пресс-служба Кремля

"Я не уверен, что наши американские друзья будут информировать даже европейских партнеров о том, какое ПО у них на этих системах находится", – добавил Путин.

По его словам, США и РФ нужен диалог по данному вопросу, однако его пока нет. "Готовы вести диалог и с европейцами, и с американцами. Но безопасность России будет надежно обеспечена", – скакал Путин.

Путин и Ниинистё на пресс-конференции yle.fi

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, о том, что США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности испытали ракету Tomahawk, стало известно 19 августа. Сообщалось, что пуск оружия был успешным.

Российские СМИ из кремлевского пула тут же обвинили Америку в том, что они запустили ракету, которая запрещена ДРСМД.При этом из договора США и Россия вышли 2 августа 2019 года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!