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11 января • обновлено в 23:26
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В Канаде 20 учебных заведений потеряли в роковой катастрофе талантливых ученых и студентов: кто они были

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При крушении украинского Boeing 737, который был сбит Ираном, погибли десятки преподавателей, кандидатов наук, студентов колледжей и университетов Канады.

О потерях среди своих сообществ сообщили более 20 учебных заведений страны, передает BuzzFeed News.

"Среди жертв оказались уважаемые, отмеченные наградами ученые, которые помогли совершить прорыв в микроволновой технике; адвокаты STEM; начинающие географы, инженеры-строители и инженеры-химики; пара талантливых выпускников информатики, которая только что поженилась в Иране на Новый год", – сказано в сообщении.

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В частности, университет Альберты сообщил, что погибли 10 членов его сообщества. Университет Торонто подтвердил, что на борту самолета находились шесть его студентов.

В Западном университете почтили память четырех аспирантов, которые должны были получить степени в таких областях, как химия и биохимическая инженерия.

Жертвы трагедии

Жертвы трагедии

twitter.com/WesternU

Жертвы трагедии

Жертвы трагедии

twitter.com/WesternU

Жертвы трагедии

Жертвы трагедии

twitter.com/WesternU

Жертвы трагедии

Жертвы трагедии

twitter.com/WesternU

В Виндзорском университете состоялась поминальная служба для пяти студентов, исследователей и членов их семей, которые летели на самолете компании МАУ.

"Это настоящая трагедия для нашего учреждения. Это были пять выдающихся личностей", – сказал президент университета Роберт Гордон.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Канада
Теги
фотографии МАУ разбился самолет
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