В Канаде 20 учебных заведений потеряли в роковой катастрофе талантливых ученых и студентов: кто они были

При крушении украинского Boeing 737, который был сбит Ираном, погибли десятки преподавателей, кандидатов наук, студентов колледжей и университетов Канады.

О потерях среди своих сообществ сообщили более 20 учебных заведений страны, передает BuzzFeed News.

"Среди жертв оказались уважаемые, отмеченные наградами ученые, которые помогли совершить прорыв в микроволновой технике; адвокаты STEM; начинающие географы, инженеры-строители и инженеры-химики; пара талантливых выпускников информатики, которая только что поженилась в Иране на Новый год", – сказано в сообщении.

В частности, университет Альберты сообщил, что погибли 10 членов его сообщества. Университет Торонто подтвердил, что на борту самолета находились шесть его студентов.

В Западном университете почтили память четырех аспирантов, которые должны были получить степени в таких областях, как химия и биохимическая инженерия.

В Виндзорском университете состоялась поминальная служба для пяти студентов, исследователей и членов их семей, которые летели на самолете компании МАУ.

"Это настоящая трагедия для нашего учреждения. Это были пять выдающихся личностей", – сказал президент университета Роберт Гордон.

Tonight, the #WesternU and #LdnOnt community gathered to honour four graduate students and all those lost in the crash of Flight #PS752. https://t.co/uoJbBPd44P pic.twitter.com/XGgxuMrqaf