В Канаде 20 учебных заведений потеряли в роковой катастрофе талантливых ученых и студентов: кто они были

При крушении украинского Boeing 737, который был сбит Ираном, погибли десятки преподавателей, кандидатов наук, студентов колледжей и университетов Канады.
О потерях среди своих сообществ сообщили более 20 учебных заведений страны, передает BuzzFeed News.
"Среди жертв оказались уважаемые, отмеченные наградами ученые, которые помогли совершить прорыв в микроволновой технике; адвокаты STEM; начинающие географы, инженеры-строители и инженеры-химики; пара талантливых выпускников информатики, которая только что поженилась в Иране на Новый год", – сказано в сообщении.
В частности, университет Альберты сообщил, что погибли 10 членов его сообщества. Университет Торонто подтвердил, что на борту самолета находились шесть его студентов.
В Западном университете почтили память четырех аспирантов, которые должны были получить степени в таких областях, как химия и биохимическая инженерия.
Жертвы трагедии
twitter.com/WesternU
Жертвы трагедии
twitter.com/WesternU
Жертвы трагедии
twitter.com/WesternU
Жертвы трагедии
twitter.com/WesternU
В Виндзорском университете состоялась поминальная служба для пяти студентов, исследователей и членов их семей, которые летели на самолете компании МАУ.
"Это настоящая трагедия для нашего учреждения. Это были пять выдающихся личностей", – сказал президент университета Роберт Гордон.
Tonight, the #WesternU and #LdnOnt community gathered to honour four graduate students and all those lost in the crash of Flight #PS752. https://t.co/uoJbBPd44P pic.twitter.com/XGgxuMrqaf— Western University (@WesternU) January 9, 2020
Как писал OBOZREVATEL:
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Хасан Роухани на своей странице в Twitter написал, что Иран выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
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