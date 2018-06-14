Близкий друг: в Грузии определились с кандидатом в премьеры

Парламентское большинство в Грузии выбрало 36-летнего и.о. министра финансов Мамуку Бахтадзе кандидатом на пост премьер-министра страны.

Об этом сообщил лидер парламентского большинства, депутат Арчил Талаквадзе, передает "РИА Новости".

"Команда единогласно поддержала данную кандидатуру",- сказал он.

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Бахтадзе после представления в качестве кандидата на пост премьера назвал свои приоритеты на посту главы правительства, среди которых: полноценная евроатлантическая интеграция страны, финансовые реформы и создание новой экономической модели, развитие системы образования, а также реализация концепции "малого правительства", предусматривающая уменьшение количества чиновников. При этом госстуруктуры станут более универсальными.

По словам Талаквадзе, сейчас коалиция совместно с Бахтадзе приступит к консультациям для формирования нового состава правительства.

Стоит отметить, что, по данным грузинских СМИ, Бахтадзе является близким другом Уты Иванишвили – сына основателя и председателя правящей партии, экс-премьера Бидзины Иванишвили. Бахтадзе возглавил Грузинскую железную дорогу в 2012 года, сразу после прихода "Грузинской мечты" к власти.

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