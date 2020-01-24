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24 января • обновлено в 11:06
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Игорь Яковенко
Игорь Яковенко
Российский журналист Все статьи автора

Благодарить нужно Зеленского, а не Путина

4.1т

Спасибо Путину, что создал эту Землю!

Глава МИД Израиля Исраэль Кац лично поблагодарил Путина за то, что Красная Армия освободила узников Освенцима. Чуть позже свою благодарность за действия Красной Армии объявил Путину премьер Израиля Нетаньягу.

Новости
"Путин" вместо Путина

Кто-нибудь, скажите уже этим чудесным людям, что Путин не освобождал Освенцим, и вообще к Красной Армии никакого отношения не имел. Впрочем, как и к какой-либо иной армии. У него 100% алиби.

Освенцим освобождали войска 1-го Украинского фронта. Конкретно, одними из первых туда вошли части генерала Петренко Василия Яковлевича, родившегося в селе Кочубеевка, ныне Полтавской области.

Так что скорее уж Зеленского надо благодарить. Хотя у него такое же алиби как у Путина...

До 9 мая еще больше трех месяцев, а бацилла победобесия, основой которой является приватизация Путиным Победы, уже широко шагнула за пределы РФ. Тут важно не останавливаться. Следующий шаг - приватизация сотворения мира. Должно получиться.

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Игорь Яковенко Игорь Яковенко
Источник
Источник: Facebook Игоря Яковенко
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Господин Яковенко, закусывать надо. Что то я не помню что бы бен. деровцы освобождали этот лагерь.
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Соловьева Евгения
Соловьева Евгения
Очередной высер от российской либерды. А кто такой этот яковенко? Россия знает , что он российский журналист? ))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Соловьева Евгения, Россия знает, что журнашлюхи Скабеева и Попов, прапагандоны Соловьев и Киселев, Шейнин и Норкин, а тск же Титов. Вот этих вот роиссия не только знает, а любит.
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Mega Death
Mega Death
Я с удовольствием поблагодарю Зеленского. Даже на этом грустном мероприятии он сумел всех повеселить))) Ну а таким как Яковенко, остается лишь скулить)))
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