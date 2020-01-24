Спасибо Путину, что создал эту Землю!

Глава МИД Израиля Исраэль Кац лично поблагодарил Путина за то, что Красная Армия освободила узников Освенцима. Чуть позже свою благодарность за действия Красной Армии объявил Путину премьер Израиля Нетаньягу.

Кто-нибудь, скажите уже этим чудесным людям, что Путин не освобождал Освенцим, и вообще к Красной Армии никакого отношения не имел. Впрочем, как и к какой-либо иной армии. У него 100% алиби.

Освенцим освобождали войска 1-го Украинского фронта. Конкретно, одними из первых туда вошли части генерала Петренко Василия Яковлевича, родившегося в селе Кочубеевка, ныне Полтавской области.

Так что скорее уж Зеленского надо благодарить. Хотя у него такое же алиби как у Путина...

До 9 мая еще больше трех месяцев, а бацилла победобесия, основой которой является приватизация Путиным Победы, уже широко шагнула за пределы РФ. Тут важно не останавливаться. Следующий шаг - приватизация сотворения мира. Должно получиться.

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