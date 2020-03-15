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15 марта • обновлено в 10:22
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Билл Гейтс предупреждал о коронавирусе еще в 2015 году: всплыло пророчество

3.1т
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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс еще в 2015 году предупреждал, что человечество не готово в глобальной эпидемии по типу коронавируса, способной убить более 10 млн человек.

Своими размышлениями миллиардер поделился на конференции американского фонда TED сразу после распространения в мире лихорадки Эбола (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В наши дни глобальная катастрофа теперь выглядит вот так", – заявил он, продемонстрировав увеличенное изображение вируса под микроскопом.

Билл Гейтс предупреждал о коронавирусе еще в 2015 году

Билл Гейтс предупреждал о коронавирусе еще в 2015 году

Скриншот из видео

"Если что и способно уничтожить более 10 млн человек в ближайшие десятилетия, скорее всего, это будет очень опасный вирус, а не война. Не ракеты а микробы. Одной из причин является то, что мы тратим огромные деньги на средства ядерного сдерживания. При этом мы выделяем очень мало денег на предотвращение эпидемий. Мы не готовы к следующей вспышке эпидемии!" – высказался он тогда.

Билл Гейтс предупреждал о коронавирусе еще в 2015 году

Билл Гейтс предупреждал о коронавирусе еще в 2015 году

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что болгарская ясновидящая Ванга еще в прошлом веке могла предсказать пандемию коронавируса. Всплыли пророческие слова.

Предсказание нашли также в триллере американского автора Дина Кунца "Глаза тьмы" 1981 года, в котором упоминается смертельно опасный вирус "Ухань-400".

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Персона
Билл Гейтс
Место
США
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