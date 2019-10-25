Бил женщину электрошокером: в Чечне начали расследование против племянника Кадырова

В Чечне проводят проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова - племянника главы республики Рамзана Кадырова, после публикации кадров его жестокого обращения с местными жителями.

Об этом пишет "Эхо Москвы". Это связано с публикацией видео, на котором тот жестоко обращается с задержанными. В частности, он использует электрошокер против женщин, пытаясь добиться от них чистосердечного признания.

"В наш адрес переданы видеоматериалы, на основании которых проводится проверка. В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", – заявил представитель городского управления МВД Саламбек Мутиев.

Ислам Кадыров

Накануне местное телевидение Грозного опубликовало 12-минутный сюжет о причинах увольнения Кадырова с поста мэра столицы Чечни в 2015 году.

Личная пресс-служба Кадырова якобы передала журналистам около восьми часов секретного видео. На кадрах Кадыров кричит на женщину и бьет ее электрошокером, пытаясь добиться от нее признания.

На других кадрах охрана мэра заламывает руки мужчине, не заплатившему налоги, – тот пожаловался на грубое обращение Кадырова.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Чечни подростка унизили в прямом эфире за то, что он выступил против Кадырова и посмел его критиковать.

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