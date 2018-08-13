Бил и приставлял пистолет: всплыли скандальные подробности об убитом дочерьми москвиче

Житель Москвы Михаил Хачатурян, в убийстве которого подозревают трех его дочерей, избивал свою супругу и приставлял к ней пистолет.

Мужчина регулярно унижал всех домочадцев и не показывал любовь к семье, заявила супруга Хачатуряна Аурелия Дундук в интервью Lenta.ru.

"С самого начала от него была агрессия: постоянно унижал меня, постоянно был недоволен по малейшему поводу: не так посмотрела, не так сказала, не так положила, не так прошлась... Характер у него такой. И руку поднимал. Часто пистолет ко мне приставлял — это не один случай, это уже в привычку у него вошло", - отметила Дундук.

По ее словам, при малейшем конфликте супруг брался за пистолет.

"Это был боевой пистолет, оружия много у него было, любил оружие. Никакого сейфа дома не было, хранил его прямо в прихожей", - пояснила Аурелия.

Женщина рассказала, что дома муж ее называл только по фамилии, был строгим и деспотичным, ласки от него члены семьи не знали.

Михаил Хачатурян и его дочери

"Я не знаю, кем он был, где работал, чем занимался: это не обсуждалось дома. Он говорил: "Женщина, это не твое дело, главное, чтоб я деньги приносил в дом, остальное тебя не должно волновать". Он все время дома сидел, не было никакой работы", - добавила мать трех дочерей, обвиняемых в убийстве.

Михаил Хачатурян, по рассказу Аурелии, часто ездил в Израиль, считая, что там нужно замаливать грехи.

Михаил Хачатурян 24smi.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее теща Хачатуряна рассказала, как он насиловал ее дочь и угрожал оружием. Также в сеть попала порнографическая переписка убитого с подругой дочери.