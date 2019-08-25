Без глазниц и с клыками: жуткая находка в Британии подняла на уши сеть

В Британии женщина стала героиней интернета после того, как нашла череп загадочного существа, у которого были хорошо заметны клыки на нижней челюсти, а глазницы полностью отсутствовали.

Его прибило волной к побережью Национального природного заповедника Гибралтар Пойнт, пишет "КП". Британка поделилась снимками с сети, после чего начались настоящие страсти вокруг находки.

Женщина нашла череп странного существа "КП"

К примеру, специалисты лондонской ветеринарной клиники предположили, что это кости собаки брахицефальной породы. К таким собакам относятся бульмастифы, бордоские доги, боксеры, американские бульдоги, а также мопсы и некоторые другие друзья человека. Отсутствие глазниц у существа объясняли возможным уродством пса. А красное пятно могло свидетельствовать о кровотечении и возможной черепно-мозговой травме.

Но вскоре эксперты из лондонского Музея естествознания и Музея зоологии и сравнительной анатомии Гранта дали куда более прозаичное пояснение.

Как выяснилось, на берег выбросило останки тюленя, только у него отсутствует передняя часть черепа, которая удерживает верхний зубной ряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница новозеландского города Крайстчерч Ханна Мэри нашла на пляже скелет необычного существа.

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