Беспорядки в США охватили 25 городов: все пылает, на улицах Нацгвардия. Фото и видео

В отдельных городах США и в 16 штатах власти ввели комендантский час

Один человек был тяжело ранен в Далласе, в Атланте полицейский получил значительные травмы

В Индианаполисе в ходе беспорядков один человек погиб и по меньшей мере двое пострадали

В ночь на воскресенье, 31 мая, в крупных городах США продолжились массовые беспорядки, спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Как пишет Daily Mail, протесты охватили 25 городов – от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Их участники крушили и поджигали полицейские машины и здания, а также вступали в столкновения с полицией (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Протестующие устроили хаос в американских городах

В большинстве городов введены силы Национальной гвардии для охраны правопорядка. В частности, Нацгвардия была задействована для защиты Белого дома в Вашингтоне, поскольку толпы протестующих пытались приблизиться к резиденции президента США.

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

В Индианаполисе, штат Индиана, в ходе беспорядков один человек погиб и по меньшей мере двое пострадали.

Также один человек был тяжело ранен в Далласе во время нападения группы людей, когда он якобы пытался защитить магазин с большим мечом.

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

В Атланте полицейский получил значительные травмы, когда его сбил квадроцикл.

В отдельных городах США и в 16 штатах власти ввели комендантский час:

Калифорния – Беверли Хиллс, Лос-Анджелес;

Колорадо – Денвер;

Флорида – Майами;

Джорджия – Атланта;

Иллинойс – Чикаго;

Кентукки – город Луисвилль;

Миннесота – города Миннеаполис и Сент-Пол;

Штат Нью-Йорк – Рочестер;

Огайо – города Цинциннати, Кливленд, Колумбус, Дейтон, Толедо.

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

В Нью-Йорке тысячи жителей вышли на улицы в знак солидарности с протестующими Миннеаполиса. Они строили баррикады, готовясь к столкновениям с полицией. Также разгневанные демонстранты разрисовали из баллончиков стены собора Святого Патрика.

Когда стемнело, они начали жечь покрышки и картонные коробки, потом в ход пошли полицейские автомобили.

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Шеф полиции Нью-Йорка Дермот Ши заявил, что правоохранители задержали более 200 участников протестных акций.

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда

Как сообщал OBOZREVATEL, гибель 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвала массовые беспорядки после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров прижал коленом ему шею. Задержанный говорил, что не может дышать, однако это не остановило полицейского. Флойд скончался в больнице 25 мая.

В некоторых штатах пришлось вводить специальное положение из-за столкновений протестующих с полицией.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!