Среди подкованных людей, которым НЕ нравится путинизм, имеются верующие. Они верят, что Россию можно полноценно демократизировать без

- немедленного возвращения Крыма Украине и возмещения причиненного ей ущерба,

- привлечения к уголовной ответственности первых, вторых, а в иных случаях и десятых лиц режима,

- роспуска карательных "органов",

- осуждения путинизма как особого общественно-политического строя,

- раскулачивания скольких-то тысяч "олигархов",

- кадровой чистки по образцу той, что была в послегитлеровской Германии,

- принятия программы депутинизации по тому же образцу.

Новости Смертельный капкан

Вместо всего этого упомянутые верующие предлагают:

- "перестать врать своему народу",

- понять, что главное – не победить Запад, а совершить экономический рывок,

- принять "лучшие пункты" из предложений Кудрина, Столыпиского клуба, Орешкина,

- "поменять премьера и большую часть правительства,

- "найти копромисс с Западом по "ЛНР/ДНР" и Сирии",

- "резко понизить градус риторики на ТВ, перестать говорить о войнах и т.д. В токшоу допускать людей всех взглядов а не только 5 на 1 в пользу урапатриотов. - Переформотировать пропаганду".

Я точно знаю (а кто не знает?!), как смеются над предложениями этих БЕСПОЛЕЗНЫХ ИДИОТОВ люди власти. Одни – тоскливо-презрительно, другие – с бесшабашностью обреченных. "Как это перестать врать народу? А с нами что будет на следующий день?".