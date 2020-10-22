Белорусской оппозиции присудили премию Сахарова-2020

Европейский парламент присудил оппозиции Беларуси премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год.

Все лауреаты были объявлены на пленарной сессии представительной ассамблеи ЕС, проходившей в Брюсселе 22 октября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Совещание председателей фракций Европейского парламента решило присудить премию имени Сахарова демократической оппозиции Беларуси", – сказал глава Европарламента Давид Сассоли.

Он также назвал всех лауреатов из Беларуси: инициаторов Координационного совета белорусской оппозиции – кандидата в президенты Светлану Тихановскую, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, а также активистов Марию Колесникову, Ольгу Ковалькову, Веронику Цепкало.

Отмечается, что в список белорусских лауреатов также вошли оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.

Напомним, что премия "За свободу мысли" имени Сахарова – это награда в области прав человека, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом в честь Андрея Сахарова. Она вручается лицам, внесшим "исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидеров оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира-2021. Их кандидатуры подал депутат парламента Норвегии от Христианской народной партии Гейр Тускедал.