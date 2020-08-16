Белорусская газета показала "бабушкам и дедушкам" увечия протестующих. Фото 18+

Передовица белорусской газеты "Комсомольская правда" на этих выходных, 15-16 августа, вышла с жуткими фото увечий протестующих, собравшихся на улицах страны в знак протеста против фальсификации выборов президента.

Фото первой страницы издания появились в сети. Авторы публикации просят показать ее "бабушкам и дедушкам, мамам и папам, если они не пользуются интернетом".

Передовица "Комсомольской правды" в Беларуси вышла с фото страшных увечий протестующих Twitter "Лента.ру"

Кроме того, российская "Новая газета" заявила, что начинает называть

Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси.

"В этот раз белорусские власти не смогли даже "правдоподобно" сфальсифицировать результаты выборов. Наш дата-отдел выяснил, что после исключения всех фальсификаций протоколов за Лукашенко остается немного – всего лишь 17%. Согласитесь, это слишком мало, чтобы считаться избранным президентом", – говорится в сообщении издания в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 августа в Беларуси телеведущие Татьяна Бородкина и Сергей Козлович заявили об увольнении на фоне масштабных протестов против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа.

13 августа их примеру последовал ведущий военной программы на гостелевидении "Беларусь 1" Владимир Бурко.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram