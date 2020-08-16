МоваЯзык

Топ-темы:

Белорусская газета показала "бабушкам и дедушкам" увечия протестующих. Фото 18+

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
4,2 т.
Протесты против власти в Беларуси

Протесты против власти в Беларуси.

Передовица белорусской газеты "Комсомольская правда" на этих выходных, 15-16 августа, вышла с жуткими фото увечий протестующих, собравшихся на улицах страны в знак протеста против фальсификации выборов президента.

Фото первой страницы издания появились в сети. Авторы публикации просят показать ее "бабушкам и дедушкам, мамам и папам, если они не пользуются интернетом".

Передовица "Комсомольской правды" в Беларуси вышла с фото страшных увечий протестующих

Передовица "Комсомольской правды" в Беларуси вышла с фото страшных увечий протестующих Twitter "Лента.ру"

Кроме того, российская "Новая газета" заявила, что начинает называть

Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси.

"В этот раз белорусские власти не смогли даже "правдоподобно" сфальсифицировать результаты выборов. Наш дата-отдел выяснил, что после исключения всех фальсификаций протоколов за Лукашенко остается немного – всего лишь 17%. Согласитесь, это слишком мало, чтобы считаться избранным президентом", – говорится в сообщении издания в Telegram.

Новая газета

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

БеларусьПротесты в БеларусиАлександр Лукашенко
Поделиться в Facebook
  2. Мир