''Белорусами и не пахнет'': Лукашенко поставил Россию на место за упреки об Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на упреки российской стороны по поводу поставок топлива для украинской военной техники и ввоза санкционных товаров через его страну. Также он прокомментировал ситуацию с ввозом оружия из Украины в Беларусь.

Ответы на острые вопросы он озвучил на встрече, посвященной 100-летию белорусской дипломатической службы, сообщает "Белта".

Александр Лукашенко Википедия

"В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем танки (украинские. — Ред.) дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили (я только что справку второй раз прочитал), там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок — бензинов и дизельного топлива — в Украину. Так как же так? Мы воюем с Украиной или Россия? И кто заправляет эти танки? А наши объемы снижаются. Нас просто выталкивают с украинского рынка. И не только по нефтепродуктам. Точно так по удобрениям и другим позициям. Идет конкуренция. А нас начинают в этом упрекать", — возмутился Лукашенко.

Что касается перевозки санкционных товаров из Украины в Россию через Беларусь, то политик отметил, что речь идет о мизерных объемах. К тому же, по его словам, такое смыкание украинских и российских поставщиков происходит при покровительстве таможни и других служб Российской Федерации.

"Белорусами и не пахнет там. Если белорусы и нужны, то какую-то частную структуру могут подтянуть к этому, чтобы подсказали, как лучше проехать по Беларуси", — уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко РБК

Завершая, он рассказал, что ему постоянно докладывают о массированном притоке оружия из Украины. "И что самое страшное (нас россияне иногда упрекают: вот, у вас там через границу…), через российскую границу (с Украиной. — Ред.) идут, а потом к нам заходят через открытую белорусско-российскую границу. Понятно, это кому-то надо. Просто так же везти не будут с риском. Оно кому-то здесь надо. И мы уже увидели, кому оно надо было", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил о необходимости скорейшего урегулирования войны в Украине, назвав агрессию России "недоразумением".

Также президент Беларуси сделал странное заявление о том, что Минску вряд ли понадобится суверенитет в том случае, если власть не сможет добиться улучшения жизни для населения.

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