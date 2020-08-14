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Беларусь охватила новая волна забастовок после заявления Тихановской. Фото и видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
6,0 т.

  • После призыва Тихановской к мирным протестам большинство государственных и частных предприятий в Беларуси начали масштабные забастовки

  • К ним присоединились более 40 компаний

  • Рабочие требуют прекратить насилие, отпустить всех задержанных демонстрантов и объявить новые выборы

  • Если требования не будут выполнены до 18 августа, страйк станет бессрочным

Беларусь бастует против Лукашенко

Беларусь бастует против Лукашенко.

После того, как оппозиционерка Светлана Тихановская записала новое видео с призывом к мирным протестам, всю территорию Беларуси 14 августа охватила волна масштабных страйков на государственных и частных предприятиях.

Сейчас к ним уже присоединились сотрудники более 40 предприятий и учреждений, однако это – не предел. Ведь многие акции запланированы ближе к вечеру. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с развитием событий трудовой "революции" белорусов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Беларусьшина" требует диалога с руководством города Бобруйск

"Беларусьшина" требует диалога с руководством города Бобруйск TUT.BY

Многолюдный митинг на территории МАЗ

Многолюдный митинг на территории МАЗ TUT.BY

На МАЗ приехал премьер Головченко

На МАЗ приехал премьер Головченко TUT.BY

Рабочие Минского метрополитена выстроились шеренгами вдоль дорог

Рабочие Минского метрополитена выстроились шеренгами вдоль дорог TUT.BY

Отметим, что к массовым забастовкам уже присоединились:

  • "Гродноазот";

  • "Светлогорскхимволокно";

  • "Гомельский мясокомбинат";

  • Белорусская АЭС;

  • Бакунинский авторынок Гомеля;

  • "Минские тепловые сети";

  • "Минские кабельные сети";

  • Гроднопромстрой;

  • Минский завод шестерен (МЗШ);

  • Белорусский металлургический завод (БМЗ);

  • "Минские электрические сети";

  • ТЭЦ-4;

  • Минский моторный завод (ММЗ);

  • Минский завод колесных тягачей (МЗКТ);

  • ГП "Минский метрополитен";

  • Гродненское химволокно;

  • Минский электротехнический завод имени Козлова;

  • Мебельная фабрика "ЗОВ";

  • 4-я больница и РНПЦ кардиологии;

  • 5-я больница Минска;

  • Минский тракторный завод (полностью прекратил работу);

  • Паркетная фабрика "Косвик";

  • ОАО "Стройтехпрогресс";

  • "Брестгазоаппарат";

  • Кузнечный завод тяжелых штамповок в Жодино;

  • "Нафтан";

  • "БелОмо";

  • "Белмедпрепараты";

  • Гродненский мясокомбинат;

  • "Беларуськалий";

  • Минский автомобильный завод (МАЗ);

  • Фабрика женского белья "Милавица";

  • Парк высоких технологий;

  • ОАО "МАПИД";

  • "Белшина";

  • Завод бытовой техники "Атлант";

    Железнодорожное депо Лиды;

  • Петриковский ГОК;

  • Завод "Гефест";

  • "Беллакт"

  • Учителя школ.

Страйк на ММЗ в Минске

Страйк на ММЗ в Минске TUT.BY

Сотрудники Парка высоких технологий также призвали Лукашенко к отставке

Сотрудники Парка высоких технологий также призвали Лукашенко к отставке TUT.BY

Учителя на протесте в Минске

Учителя на протесте в Минске TUT.BY

Фабрика женского белья "Милавица" поддержала общенациональный страйк

Фабрика женского белья "Милавица" поддержала общенациональный страйк Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Все, кто вышел на протесты, скандируют "Уходи!", выражая свое несогласие с победой действующего президента Александра Лукашенко на выборах, а также проводят символические переклички тех, кто голосовал за его оппонентку Тихановскую.

Тысячи рабочих МЗКТ не согласны с фальсификацией выборов

Тысячи рабочих МЗКТ не согласны с фальсификацией выборов Кузнечный завод тяжелых штамповок в Жодино

Сотрудники МЗШ высказали свое недовольство властью

Сотрудники МЗШ высказали свое недовольство властью Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Коллектив МТЗ полностью остановил работу

Коллектив МТЗ полностью остановил работу Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Кузнечный завод тяжелых штамповок в Жодино протестует против Лукашенко

Кузнечный завод тяжелых штамповок в Жодино протестует против Лукашенко Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

В целом люди выдвигают ряд следующих требований:

  • немедленно прекратить насилие, преследования и задержания, а также освободить задержанных участников митингов;

  • определить время и место, где граждане смогут мирно выразить несогласие с итогами выборов;

  • прекратить давление на медиков, осуществляющих судмедэкспертизу;

  • провести новые выборы с независимыми наблюдателями в течение месяца.

Белорусские рабочие установили дедлайн выполнения своих требований – 18 августа. В противном случае они пригрозили сделать забастовку бессрочной.

На улицы Минска вышли даже медики

На улицы Минска вышли даже медики Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Паркетная фабрика "Косвик" присоединилась к забастовке

Паркетная фабрика "Косвик" присоединилась к забастовке Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Протест на Гроднеском мясокомбинате

Протест на Гроднеском мясокомбинате Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Митинг работников "Беларуськалия"

Митинг работников "Беларуськалия" Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Рабочие БМЗ присоединились к страйку

Рабочие БМЗ присоединились к страйку Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Забастовка на заводе "Атлант"

Забастовка на заводе "Атлант" Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

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