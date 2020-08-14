Беларусь охватила новая волна забастовок после заявления Тихановской. Фото и видео

После того, как оппозиционерка Светлана Тихановская записала новое видео с призывом к мирным протестам, всю территорию Беларуси 14 августа охватила волна масштабных страйков на государственных и частных предприятиях.

Сейчас к ним уже присоединились сотрудники более 40 предприятий и учреждений, однако это – не предел. Ведь многие акции запланированы ближе к вечеру. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с развитием событий трудовой "революции" белорусов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Беларусьшина" требует диалога с руководством города Бобруйск TUT.BY

Многолюдный митинг на территории МАЗ TUT.BY

На МАЗ приехал премьер Головченко TUT.BY

Рабочие Минского метрополитена выстроились шеренгами вдоль дорог TUT.BY

Отметим, что к массовым забастовкам уже присоединились:

"Гродноазот";

"Светлогорскхимволокно";

"Гомельский мясокомбинат";

Белорусская АЭС;

Бакунинский авторынок Гомеля;

"Минские тепловые сети";

"Минские кабельные сети";

Гроднопромстрой;

Минский завод шестерен (МЗШ);

Белорусский металлургический завод (БМЗ);

"Минские электрические сети";

ТЭЦ-4;

Минский моторный завод (ММЗ);

Минский завод колесных тягачей (МЗКТ);

ГП "Минский метрополитен";

Гродненское химволокно;

Минский электротехнический завод имени Козлова;

Мебельная фабрика "ЗОВ";

4-я больница и РНПЦ кардиологии;

5-я больница Минска;

Минский тракторный завод (полностью прекратил работу);

Паркетная фабрика "Косвик";

ОАО "Стройтехпрогресс";

"Брестгазоаппарат";

Кузнечный завод тяжелых штамповок в Жодино;

"Нафтан";

"БелОмо";

"Белмедпрепараты";

Гродненский мясокомбинат;

"Беларуськалий";

Минский автомобильный завод (МАЗ);

Фабрика женского белья "Милавица";

Парк высоких технологий;

ОАО "МАПИД";

"Белшина";

Завод бытовой техники "Атлант"; Железнодорожное депо Лиды;

Петриковский ГОК;

Завод "Гефест";

"Беллакт"

Учителя школ.

Страйк на ММЗ в Минске TUT.BY

Сотрудники Парка высоких технологий также призвали Лукашенко к отставке TUT.BY

Учителя на протесте в Минске TUT.BY

Фабрика женского белья "Милавица" поддержала общенациональный страйк Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Все, кто вышел на протесты, скандируют "Уходи!", выражая свое несогласие с победой действующего президента Александра Лукашенко на выборах, а также проводят символические переклички тех, кто голосовал за его оппонентку Тихановскую.

Тысячи рабочих МЗКТ не согласны с фальсификацией выборов Кузнечный завод тяжелых штамповок в Жодино

Сотрудники МЗШ высказали свое недовольство властью Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Коллектив МТЗ полностью остановил работу Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Кузнечный завод тяжелых штамповок в Жодино протестует против Лукашенко Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

В целом люди выдвигают ряд следующих требований:

немедленно прекратить насилие, преследования и задержания, а также освободить задержанных участников митингов;

определить время и место, где граждане смогут мирно выразить несогласие с итогами выборов;

прекратить давление на медиков, осуществляющих судмедэкспертизу;

провести новые выборы с независимыми наблюдателями в течение месяца.

Белорусские рабочие установили дедлайн выполнения своих требований – 18 августа. В противном случае они пригрозили сделать забастовку бессрочной.

На улицы Минска вышли даже медики Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Паркетная фабрика "Косвик" присоединилась к забастовке Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Протест на Гроднеском мясокомбинате Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Митинг работников "Беларуськалия" Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Рабочие БМЗ присоединились к страйку Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Забастовка на заводе "Атлант" Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Тихановская предложила всем мэрам городов 15-16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе.

В свою очередь Лукашенко заявил, что забастовки в стране могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий.

Напомним, общенациональная забастовка в Беларуси началась 11 августа на фоне протестов из-за недовольства людей итогами выборов. Белорусы стали массово покидать работу и выходить на улицы, продолжая митинговать.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!