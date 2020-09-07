Байден заявил, что готов сделать прививку от COVID-19 даже ценой победы на выборах

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что готов сделать прививку от коронавируса хоть "завтра", даже если из-за этого он проиграет выборы 2020 года президенту Дональду Трампу.

Об этом написала Daily Mail. Накануне Трамп обвинил Байдена и его соратницу по партии сенатора от Калифорнии Камалу Харрис в безрассудной риторике о вакцинации от COVID-19.

"Если бы я мог сделать прививку завтра, я бы сделал это. Если бы это стоило мне выборов, я бы это сделал. Нам нужна вакцина, и она нужна нам сейчас. Как можно быстрее", – сказал Байден 7 сентября во время предвыборной поездки в Ланкастер.

На выходных Харрис сказала CNN, что не будет доверять словам Трампа о безопасности вакцины от коронавируса, поскольку опасается, что он может ускорить ее выпуск ради победы на выборах 3 ноября.

"Я скажу, что не буду доверять Дональду Трампу, должен быть надежный источник информации, который знает об эффективности и надежности того, о чем он говорит. Я не верю ему на слово", – сказала сенатор от Калифорнии.

В ходе предвыборной кампании Байден обвинил Трампа в том, что тот превратил коронавирус в политический футбол.

"Одна из проблем – то, как он играет с политикой. Он сказал так много неправды. И меня беспокоит, что, если у нас будет действительно хорошая вакцина, люди не захотят ее использовать. Таким образом, он подрывает общественное доверие", – сказал Байден репортерам в Ланкастере.

Байден также отметил, что за вакцину должны поручится эксперты.

"Я хотел бы услышать, что скажут ученые", – сказал он, когда его спросили, будет ли ему комфортно принимать вакцину.

Издание напомнило, что Трамп в апреле предлагал американцам вводить внутрь дезинфицирующие средства или использовать солнечный свет для уничтожения вируса – после того, как услышал, что они убивают коронавирус на поверхностях.

Трамп также продвигал препарат гидроксихлорохин, который до сих пор не считается настоящим лекарством от коронавируса.

Президент также позволил своим сторонникам проявлять небрежность в отношении ношения масок и социального дистанцирования.

Он произнес речь на республиканском национальном съезде перед аудиторией из 1500 человек в Белом доме, где стулья не находились на социальной дистанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп считает, что вакцина от коронавируса может появиться до выборов главы государства, которые назначены на 3 ноября. Это намного раньше, чем прогнозировали эксперты.

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