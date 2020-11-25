Байден установил новый рекорд на выборах в США

Кандидат от Демократической партии Джо Байден стал первым в истории выборов в США, кто набрал больше 80 млн голосов избирателей.

Как сообщает CNN, количество голосов вероятно еще увеличится, ведь официальный подсчет голосов еще не окончен.

Отмечается, что по состоянию на вечер, 24 ноября, за Байдена проголосовали более 80 011 000 человек, за нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа – больше 73 800 000 голосов.

Добавим, что Байден получил 306 голосов выборщиков, а Трамп – 232. Для того, чтобы стать президентом, необходимы всего 270 голосов выборщиков.

Напомним, что демократ Джо Байден официально победил на выборах президента США еще в двух штатах – Пенсильвании и Неваде.

Как сообщал OBOZREVATEL, избранный президент США Джо Байден выбрал на ключевые посты в правительстве активных критиков политики России и ее президента Владимира Путина.