Бахрейн, ОАЭ и Израиль подписали историческое мирное соглашение

В Вашингтоне состоялась историческая церемония подписания соглашений о нормализации дипломатических отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем.

Об этом сообщило VOA. Церемония прошла в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.

На этом мероприятии при посредничестве США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал соответствующие соглашения с министрами иностранных дел ОАЭ и Бахрейна – Абдуллой бин Зайедом аль-Нахайяном и Абдуллатифом бин Рашидом аз-Заяни.

Формально соглашение называется Авраамским договором.

Первоначально сделка между Израилем и ОАЭ была заключена 13 августа, при этом Бахрейн только 11 сентября объявил, что он также официально признает еврейское государство.

В соответствии с соглашением с ОАЭ премьер-министр Нетаньяху согласился прекратить планы по аннексии части Западного берега.

Администрация Трампа рекламирует сделки между Израилем, ОАЭ и Бахрейном как ключевые внешнеполитические победы, поскольку до президентских выборов в США 3 ноября остается всего два месяца.

Хотя внешняя политика не была основным вопросом выборов, будущее Израиля имеет значение для ключевой группы сторонников Трампа – евангельских христиан, которые в 2016 году составляли около трети его сторонников.

"Мы здесь для того, чтобы изменить ход истории. После десятилетий разделения и конфликтов мы знаменуем начало нового Ближнего Востока", – сказал Трамп на открытии церемонии.

ОАЭ и Бахрейн стали третьим и четвертым арабскими государствами, заключившими мир с Израилем после Египта в 1979 году и Иордании в 1994 году.

До этого между ними и Израилем не было дипломатических отношений. Они не признавали право Израиля на существование, страны не имели дипломатических или экономических связей.

Трамп в своем Twitter выложил видео исторического момента подписания Авраамского договора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты 13 августа достигли исторического мирного соглашения, которое позволит нормализовать дипломатические отношения между странами. Посредником в переговорах выступил президент США Дональд Трамп.

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