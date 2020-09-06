Австриец просидел во льду 2,5 часа и стал рекордсменом. Фото

Австриец установил мировой рекорд по продолжительности пребывания во льду.
42-летний житель Австрии Йозеф Кеберл побил мировой рекорд по наиболее продолжительному контакту тела человека со льдом.
Как сообщает Krstarica, 5 сентября в городе Мельк в Нижней Австрии Кеберл сумел в течение 2,5 часов продержаться в наполненной льдом стеклянной кабине.
Для наполнения кабины потребовалось около 200 килограммов льда. Сам мужчина был только в плавках.
По словам экстремала, одна из его целей заключалась в том, чтобы привлечь внимание к таянию ледников.
Австриец отпраздновал свой результат мороженым.
Предыдущий рекорд также принадлежал Кеберлу. Правда, тогда он был на 30 минут меньше.
Экстремал уже рассказал, что в следующем году намерен вновь побить рекорд, и хочет сделать это в Лос-Анджелесе.
Для наполнения кабины потребовалось около 200 килограммов льда Twitter/kollarp
Сам мужчина был только в плавках Twitter/kollarp
Кеберл побил мировой рекорд Twitter/kollarp
Рекордсмен сумел в течение 2,5 часов продержаться во льду Twitter/kollarp
Экстремал хотел привлечь внимание к таянию ледников Twitter/kollarp
Австриец отпраздновал свой результат мороженым Twitter/kollarp
В следующем году Кеберл намерен вновь побить рекорд Twitter/kollarp
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее опубликованы самые удивительные достижения из Книги рекордов Гиннеса.
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