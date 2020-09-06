Австриец просидел во льду 2,5 часа и стал рекордсменом. Фото

Австриец установил мировой рекорд по продолжительности пребывания во льду.

42-летний житель Австрии Йозеф Кеберл побил мировой рекорд по наиболее продолжительному контакту тела человека со льдом.

Как сообщает Krstarica, 5 сентября в городе Мельк в Нижней Австрии Кеберл сумел в течение 2,5 часов продержаться в наполненной льдом стеклянной кабине.

Для наполнения кабины потребовалось около 200 килограммов льда. Сам мужчина был только в плавках.

По словам экстремала, одна из его целей заключалась в том, чтобы привлечь внимание к таянию ледников.

Австриец отпраздновал свой результат мороженым.

Предыдущий рекорд также принадлежал Кеберлу. Правда, тогда он был на 30 минут меньше.

Экстремал уже рассказал, что в следующем году намерен вновь побить рекорд, и хочет сделать это в Лос-Анджелесе.

Для наполнения кабины потребовалось около 200 килограммов льда Twitter/kollarp

Сам мужчина был только в плавках Twitter/kollarp

Кеберл побил мировой рекорд Twitter/kollarp

Рекордсмен сумел в течение 2,5 часов продержаться во льду Twitter/kollarp

Экстремал хотел привлечь внимание к таянию ледников Twitter/kollarp

Австриец отпраздновал свой результат мороженым Twitter/kollarp

В следующем году Кеберл намерен вновь побить рекорд Twitter/kollarp

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее опубликованы самые удивительные достижения из Книги рекордов Гиннеса.

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