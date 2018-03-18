Авиация Асада - Путина сбросила бомбы: погибли десятки мирных жителей

В Восточной Гуте (Сирия) в результате авиаударов самолетов, принадлежащих России и армии сирийского диктатора Башара Асада, погибли по меньшей мере 30 гражданских.

Еще несколько десятков человек получили ранения, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

"По меньшей мере 30 человек погибли в субботу (17 марта - Ред.), в результате авиаударов по сирийскому района Восточная Гута", - говорится в сообщении.

По данным наблюдателей, в городе Замалка авиаудар направили в группу людей, которые пытались скрыться на подконтрольную правительству Сирии территорию.

Отмечается, что около 10 тыс. человек в субботу, 17 марта, оставили Восточную Гуту. Всего с 16 марта на подконтрольную правительству территорию из анклава сбежали около 40 тыс. человек.

Как сообщал "Обозреватель", накануне самолеты, принадлежащие России и армии сирийского диктатора Башара Асада, сбросили фосфорные бомбы на пригород Дамаска, Восточную Гуту.

Напомним, Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на срок в 30 дней для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых, нуждающихся в медицинской помощи.

Однако уже 25 февраля стало известно, что силы режима сирийского президента Башара Асада, который поддерживает РФ, продолжили обстрелы подконтрольных повстанцам районов Восточной Гуты под Дамаском, несмотря на требование Совета Безопасности ООН о перемирии.