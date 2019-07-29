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Атаковали на похоронах: в Нигерии "Боко храм" убили 65 человек

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В результате нападения террористов "Боко харам" на похоронную процессию в северо-восточной части Нигерии погибло 65 человек.

Как сообщил представитель местных властей Мухаммед Булама, еще 10 человек получили ранения, передает CNN.

По его словам, более 20 человек погибли во время атаки на похороны, и еще десятки были убиты, когда они пытались преследовать террористов.

Новости
https://www.obozrevatel.com/crime/bessrochnoe-peremirie-na-donbasse-terroristyi-prolili-krov-voina-vsu.htm

Место атаки

Место атаки

CNN

"Боко харам" на протяжении десятилетий совершает вооруженные нападения на северо-востоке Нигерии, в результате которых погибло около 27 тыс. человек и было перемещено более 2 миллионов людей.

Место атаки

Место атаки

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля во Франции во время перестрелки погибли три человека.

В Калифорнии на фестивале чеснока расстреляли 11 человек.

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Место
Нигерия
Тег
убийство
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