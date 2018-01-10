УкрEngРус

Атака на базы РФ в Сирии: в России сообщили важные подробности

2.5тЧитать новость на украинском

Российские военные базы в Сирии атаковал 31 боевой дрон.

Об этом заявил координатор группы дружбы парламента Сирии и Госдумы Дмитрий Саблин со ссылкой на собственные источники, передает "Интерфакс".

"Атака была объемная, по моей информации был 31 дрон, а не 13, и все это спланировано по месту и времени и несло достаточно серьезную угрозу для нашей базы", - сказал Саблин.

Новости
Атака на базу РФ в Сирии: у Шойгу выступили с громким обвинением в адрес США

"Вопрос первый, откуда они оказались у боевиков, так как они могли быть поставлены только каким-то государством, тем более, это не кустарные дроны, а боевые ударные дроны, как правило, ими обладает очень ограниченное количество государств, в первую очередь, США", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России заявили, что военные РФ предотвратили атаку 13 беспилотников боевиков.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на Обозревателе.

Тема
Конфликт в Сирии
Место
Россия
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости