Атака на базы РФ в Сирии: в России сообщили важные подробности

Российские военные базы в Сирии атаковал 31 боевой дрон.

Об этом заявил координатор группы дружбы парламента Сирии и Госдумы Дмитрий Саблин со ссылкой на собственные источники, передает "Интерфакс".

"Атака была объемная, по моей информации был 31 дрон, а не 13, и все это спланировано по месту и времени и несло достаточно серьезную угрозу для нашей базы", - сказал Саблин.

"Вопрос первый, откуда они оказались у боевиков, так как они могли быть поставлены только каким-то государством, тем более, это не кустарные дроны, а боевые ударные дроны, как правило, ими обладает очень ограниченное количество государств, в первую очередь, США", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России заявили, что военные РФ предотвратили атаку 13 беспилотников боевиков.