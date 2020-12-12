Азербайджан пошел в новое наступление в Карабахе: Россия и Армения отреагировали

В субботу, 12 декабря, военные Азербайджана возобновили наступательные действия на юге Нагорного Карабаха.

Об этом сказано в сообщении Министерства обороны Армении. Уточняется, что нападению подверглись населенные пункты в Гадрутском районе, которые не перешли под контроль Баку.

"12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар-Хцаберд Республики Арцах", – уточнили в Минобороны.

Также в Министерстве обороны России заявили о первом случае нарушения режима прекращения огня с момента завершения конфликта. Уточняется, что с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции РФ в регионе режим прекращения огня нарушен впервые.

"Российским контингентом миротворческих сил продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. 11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе", – говорится в бюллетене Минобороны России.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что накануне были совершены теракты против военнослужащих ВС Азербайджана.

За нападениями, по словам Алиева, стоят армянские боевики или армянская армия.

Напомним, 10 декабря, в Баку прошел военный парад в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе. На нем присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, за месяц до парада, 10 ноября, начали действовать договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе между Азербайджаном, Арменией и Россией, согласно которому стороны конфликта остаются на позициях, которые занимали на тот момент. При этом большая часть Нагорного Карабаха возвращается Азербайджану.

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