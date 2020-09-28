Армения и Азербайджан десятки лет воюют за Нагорный Карабах: исторические фото

Между Азербайджаном и Арменией 27 сентября фактически разгорелась вторая война из-за "республики Нагорный Карабах". Она началась в 1987 году и закончилась в 1994-м, когда стороны достигли режима прекращения огня.

Все это время минская группа стран-членов ОБСЕ пыталась решить конфликт, ища пути его мирного урегулирования, но тщетно. OBOZREVATEL представляет подборку фотографий событий в непризнанном Карабахе, где на 33-м году противостояния возникло новое обострение, возобновились бои и вновь пролилась кровь (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

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Как известно, район Нагорного Карабаха был спорной территорией между Арменией и Азербайджаном, начиная еще со времен распада Российской империи. Уже тогда за него воевали, но без особого успеха.

Позже у стран начался "советский период", когда руководство СССР решило, что Карабах войдет в состав Азербайджанской ССР на правах автономии. Однако в результате проблема не разрешилась. По состоянию на конец 1980-х население района более чем на 70% составляли армяне. Хотя подобная ситуация была и раньше, отчего там и возникали столкновения.

В 1987 году в Нагорном Карабахе начались волнения, переросшие не просто в столкновения, а уже в войну. В ней (1992-1994 годы) принимали участие многочисленные иностранные наемники. Потери с обеих сторон в этот период составили примерно 30 тысяч человек. Власти Азербайджана оценили свои потери приблизительно в 20 тысяч военных и гражданских. Еще миллион человек стали беженцами.

В сентябре 1991 года было провозглашено создание "республики Нагорный Карабах", которую не признала даже Армения. Боевые действия там закончились в мае 1994 года. Тогда же был подписан Бишкекский протокол о прекращении огня, а сам конфликт перешел в статус "замороженного".

Нагорный Карабах получил фактическую независимость от Азербайджана. При этом территориальная структура непризнанной республики специфична: в ее состав попали почти 14% бывшей Азербайджанской ССР и в то же время Азербайджан контролировал 15% заявленной территории Нагорного Карабаха.

Сегодня, хоть и не впервые за 33 года, конфликт там имеет реальную возможность вылиться в полномасштабную войну между Арменией и Азербайджаном.

OBOZREVATEL показывает историю конфликта в Нагорном Карабахе самими яркими фото разных периодов.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он находится, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября власти Армении и Азербайджана заявили, что в ходе боев в непризнанном Нагорном Карабахе страны уже потеряли сотни человек и десятки единиц бронетехники. Страны также обратились в международные организации относительно ситуации в регионе.